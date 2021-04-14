內地首季進出口1.3萬億　好過疫情前　解讀增長主力係邊樣貨品

撰文： 古美儀 最後更新日期： 2021-04-14 20:58

首季出口增長49%，進口增長28%，內地的首季進出口總值達1.3萬億美元，連續第三個季度走高，外貿情況比新冠疫情前還要好。集中看3月份數據，出口按年增長30.6%，進口按年增長38.1%，更創2017年2月以來新高。多間券商解讀指出，進口升幅，主要是受到大宗商品價格上升推動。緊接第二季，從居民內需情況及美元的走向，可透視內地的外貿情況走向。

中國的消費品進口出現增長。其中化粧品進口增長約60%，汽車增長約30%，反映中產階層在中國國內購買海外奢侈品等趨勢。（Tesla網頁）

先從國內內需情況看，隨著內地經濟自疫後明顯復甦，居民可支配收入增長，內地首兩個月社會消費品零售總額69,737億人民幣，按年增長33.8%，消費市道暢旺，從而帶旺了中國的消費品進口也出現增長。其中化粧品進口增長約60%，汽車增長約30%，反映中產階層在中國國內購買海外奢侈品等的趨勢，支撐了進口增長。

化粧品及汽車進口升幅強 中產購買力支撐進口增長

另一方面，是美元的影響，本周美元明顯轉弱，美匯指數跌穿92關口，最新報91.78，創一個月低，主因美債孳息率曲線更加趨於平坦。美匯的回落，一般會對大宗商品價格帶來支持。由於內地是大宗商品消費大國，今年3月，對鐵礦砂、銅等商品進口額按年增長分別達到112.51%和77.89%，而礦砂、銅等商品進口數量增幅，其實只是分別為18.86%和24.98%，可以反映進口總值上升，其實主要是由於該類金屬原材料的價格上升所帶動。

本周美元明顯轉弱，美匯指數跌穿92關口，最新報91.78，創一個月低

展望第二季，由於美國聯儲局已經表明會繼續維持低息環境至2024年，同時中歐美各國在疫苗接種普及率上升的情況下，製造業需求將會自疫情的低谷，逐步走向復甦，對大宗商品的價格走勢，繼續維持支持向上的趨勢。所以可以預期，大宗商品的價格升勢，將有機會推高內地的進口額增長。

東北證券研究報告指出，於海外各國正在逐步開始經濟恢覆進程，而大多數國家在財政刺激的推動下，需求端復蘇將快於供給端，因此對中國商品的需求將持續較長時間。

內地出口數據連升9個月

至於出口數據方面，首季出口增長達49%，3月份出口增長雖然低於市場的預期，仍達至30.6%，是連續第9個月出現正增長。澳新銀行大中華區首席經濟學家楊宇霆認為，儘管3月份出口遜預期，年增幅仍達三成，反映中美政治角力下，產業鏈沒受太大影響，電子產品需求依然旺盛，若歐美繼續復甦，相信中國出口仍受支持。

機電產品受歡迎 出口總值佔比超60% 升勢料持續

期內，內地多種出口貨品中，增長最明顯的焦點落在智能音箱、手機及小家電等機電產品類別，佔出口總值已經超過60%。

對此，商務部原副部長、中國國際經濟交流中心副理事長魏建國認為，「機電產品和高新技術產品的出口比重很可能在今年超過七成」，這些良好勢頭不僅說明中國供應鏈在全球的位置有所提升，而且在逐漸往中高端升級的產業鏈中，遙遙領先的民企還將憑借靈活性等優勢在下一步集中發力。

多種出口貨品中，增長最明顯的焦點落在智能音箱、手機及小家電等機電產品類別，佔出口總值已經超過60%。

東北證券研究報告指出，出口數據方面，由於海外各國正在逐步開始經濟恢覆進程，而大多數國家在財政刺激的推動下，需求端復甦將快於供給端，因此對中國商品的需求將持續較長時間。

興業證券首席經濟學家、研究院副院長王涵指出，3月出口從產品來看，防疫相關商品對出口的拉動，已回到疫情前常態，而機電產品出口成為持續支撐出口的重要部分。主要由兩方面的需求，一為受益於全球電子產業鏈，比如液晶顯示板、自動數據處理設備及其附件等；另一為居民相關的商品需求，比如家電、燈具和汽車及其底盤等。另外，從地區來看，對歐美的出口需求顯著高於亞洲經濟體。