港股跌幅收窄　阿里跌近2%　騰訊險守610元｜持續更新

撰文： 劉紹蘭 最後更新日期： 2021-04-15 15:17

美國聯儲局主席鮑威爾稱，聯儲局料通脹目標2%未必會在明年底前達到，故不可能加息。美股隔晚個別發展，道指升53點或0.16%，收市報33730點；納指挫近1%，收市報13857點，失守14000關；標指跌0.4%，收報4124點。

【15:10】恒生指數跌幅收窄近百點

恒生指數跌幅收窄，最新報28762點，跌138點或0.5%；恒生科指跌1.2%，報8128點。快手（1024）仍插近8%，報239.6元。阿里（9988）跌1.6%，報234元。

體育用品股逆市造好，李寧（2331）漲逾2%，報59.15元；安踏體育（2020）微升0.6%，報141.3元；特步國際（1368）微升0.7%，報6.09元。

長實集團（1113）仍升2.3%，報48.2元。

【14:30】敘福樓漲逾13%

敘福樓（1978）午後漲逾13%，高見1.23元，現報1.21元，仍升13.08%，成交額1,620萬元。美麗華（0071）一度飆逾6%，高見16.3元，創新高，最新報16元，仍升4.3%。

【13:58】港股仍錄逾200點跌幅

恒指在午後維持逾200點跌幅，最新報28668點，跌232點，國指跌10851點，跌147點，科指跌111點，報8113點。

騰訊（0700）險守610元，最新報612元，跌1.8%；阿里（9988）跌1.7%，報233.8元。

【13:30】濠賭股受挫

港股午後跌近300點，最新報286130點，跌287點或1%；科指跌1.8%，報8078點，者成交額達761.76億元。

銀娛（0027）續跌3.6%，報67.5元；其他濠賭股亦受挫，金沙 （1928）跌逾2%，永利澳門（1128）跌1.5%，澳博（0880）跌3.1%。澳門衛生局提出暫緩阿斯利康疫苗供應。

【12:10】長實逆市造好漲逾2%

港股半日跌276點，中午收報28623點，成交684億元。恒生科指跌1.9%，報8065點。快手科技 （1024） 挫8%創上市新低，市值跌破萬億，收報239元；騰訊（0700）跌1.7%，報613元；阿里巴巴（9988）挫2.1%，收報232.8元；美團（3690）微跌1.4%，收報282元。

長實 （1113） 提高回購上限，逆市造好揚2.3%，中午收報48.2元。

「三桶油」個別走勢，中國石化（0386）半日倒跌0.2%，中午收報4.25元，中海油（0883）升1.6%，收報8.18元；中國石油（0857）升1.8%，收報2.83元。

銀娛（0027）半日挫3.3%，中午收報67.7元，暫為藍籌最差。

【11:00】快手跌逾7%

恒生指數跌逾300點，最新報28577點，跌323點或1.12%。恒生科技指數跌2.1%，報8049點。

快手（1024）一度插逾9%，低見236.6元，最新報240.6元，跌7.5%。

【10:30】恒生指數跌逾200點

恒生指數最新跌242點或0.84%，報28658點。恒生科技指數跌1.5%，報8103點。

社保基金減持中行（3988）套現2.3億元，股價無升跌，報3.08元。其他銀行股，滙豐（0005）跌1.2%，報45.6元；恒生（0011）跌0.6%，報151.6元。

港交所（0388）微跌0.4%，報459.4元；友邦（1299）逆市微升0.3%，報99.2元。

長實（1113）最新升2.9%，報48.45元。

【10:16】恒生指數跌200點

恒生指數最新跌200點或0.7%，報28699點。恒生科技指數跌1.3%，報8123點。成交額352.47億元。

【10:02】科網股回吐 阿里跌逾2%

科網股回吐，騰訊（0700）跌1%，報617元，成交額18.1億元；美團（3690）微跌0.8%；快手（1024）跌3.2%；阿里巴巴（9988）跌2.2%；百度（9888）跌1.3%；嗶哩嗶哩（9626）跌1.9%。

市監局公布第二批互聯網企業承諾書，包括騰訊、快手、B站等網路平台企業。

【09:52】日經升110點

亞大股市今早個別走。日經225指數最新升110點或0.4%，報29731。南韓首爾KOSPI指數升17點或0.56%，報3200點。澳大利亞S&P/ASX200指數最新跌0.08%，報7017點。

【09:50】深證成指低開0.24%

內地股市三大指數低開。滬指低開7點或0.21%，報3409點，最新報3395點；深證成指開報13705點，低開32點或0.24%，最新報13659點；創板指開報2787點，低開17點或0.61%，現報2783點。

【09:40】半新股百融雲創升近5%

恒生指數跌幅擴大至逾百點，最新報28767點，跌133點式0.5%；恒生科指報8127點，跌97點或1.2%，成交額142.06億元。

半新股百融雲創（6608）首季收入年增92%，股價今早高開4.3%，現造價24.65元，升4.9%，成交349.3萬元。

油價急升逾4%，「三桶油」造好，中國石化（0386）升0.7，中海油（0883）升1.6%；中國石油（0857）升1.1%。

【09:20】恒生指數低開28點

恒生指數低開28點或0.1%，報28872點；恒生科指開跌13點或0.16%，報8212點；國企指數亦跌14點式0.13%，報10984點。

美團（3690）平開報286元；騰訊（0700）亦平開報623.5元；阿里巴巴（9998）跌1.6%，報234元。

小米（1810）周三斥資1.99億元回購，股價升0.2%，報25.45元。

長實（1113）提高將回購上限由3.3億股至3.8億股，股價微升0.9%，報47.5元。

恒地（0012）增持美麗華酒店（0071）至50.002%，前者股價跌0.9%，報34.9元；後者股價平開報15.34元。

滙豐（0005）開跌0.9%，報45.75元；恒生（0011）亦跌0.2%，報152.2元。