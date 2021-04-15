第二批互聯網企業承諾書出爐　科網股回吐　快手跌逾3%｜持續更新

撰文： 劉紹蘭 最後更新日期： 2021-04-15 10:06

美國聯儲局主席鮑威爾稱，聯儲局料通脹目標2%未必會在明年底前達到，故不可能加息。美股隔晚個別發展，道指升53點或0.16%，收市報33730點；納指挫近1%，收市報13857點，失守14000關；標指跌0.4%，收報4124點。

【10:02】科網股回吐 阿里跌逾2%

科網股回吐，騰訊（0700）跌1%，報617元，成交額18.1億元；美團（3690）微跌0.8%；快手（1024）跌3.2%；阿里巴巴（9988）跌2.2%；百度（9888）跌1.3%；嗶哩嗶哩（9626）跌1.9%。

市監局公布第二批互聯網企業承諾書，包括騰訊、快手、B站等網路平台企業。

【09:52】日經升110點

亞大股市今早個別走。日經225指數最新升110點或0.4%，報29731。南韓首爾KOSPI指數升17點或0.56%，報3200點。澳大利亞S&P/ASX200指數最新跌0.08%，報7017點。

【09:50】深證成指低開0.24%

內地股市三大指數低開。滬指低開7點或0.21%，報3409點，最新報3395點；深證成指開報13705點，低開32點或0.24%，最新報13659點；創板指開報2787點，低開17點或0.61%，現報2783點。

【09:40】半新股百融雲創升近5%

恒生指數跌幅擴大至逾百點，最新報28767點，跌133點式0.5%；恒生科指報8127點，跌97點或1.2%，成交額142.06億元。

半新股百融雲創（6608）首季收入年增92%，股價今早高開4.3%，現造價24.65元，升4.9%，成交349.3萬元。

油價急升逾4%，「三桶油」造好，中國石化（0386）升0.7，中海油（0883）升1.6%；中國石油（0857）升1.1%。

【09:20】恒生指數低開28點

恒生指數低開28點或0.1%，報28872點；恒生科指開跌13點或0.16%，報8212點；國企指數亦跌14點式0.13%，報10984點。

美團（3690）平開報286元；騰訊（0700）亦平開報623.5元；阿里巴巴（9998）跌1.6%，報234元。

小米（1810）周三斥資1.99億元回購，股價升0.2%，報25.45元。

長實（1113）提高將回購上限由3.3億股至3.8億股，股價微升0.9%，報47.5元。

恒地（0012）增持美麗華酒店（0071）至50.002%，前者股價跌0.9%，報34.9元；後者股價平開報15.34元。

滙豐（0005）開跌0.9%，報45.75元；恒生（0011）亦跌0.2%，報152.2元。