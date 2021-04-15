美股高位受阻　港股續震盪　本地消費+濠賭有憧憬│財經評論

撰文： 姚卓然 最後更新日期： 2021-04-15 09:27

昨晚美股高位受阻，港股料續於28000至29000點關震盪，今日可聚焦個別板塊，如本地消費及濠賭股。

今日可留意濠賭股表現，澳門行政長官賀一誠表示，正與中央商討疫苗互認機制，期望可先在廣東省試行。據《澳門電台》報道，賀一誠又與內地旅遊業界保持密切聯繫，對方已答應一旦中央批准復辦境外旅遊電子簽注，優先出團地點一定是澳門。

摩通認為，投資者對短期澳門賭收的回升和進一步放寬旅遊限制的的預期都較低，預計澳門賭收於第2及第3季分別按季升24%及35%，上調濠賭行業至「增持」，而行業首選為澳博（0880），其次是永利（1128）。澳博昨升3%，報10元，永利昨升0.5%，報14.96元。

本港累計63萬人接種第一劑新冠疫苗，加上港府擬由由5月中起，推出讓香港居民以外的內地人士，以「來港易」計劃，毋須14天強檢來港，加上消費券即將出台，本地地產、消費股及濠賭股均值得留意，當中包括領展（0823）、置富（0778）、莎莎（0178）、周生生（0116）、周大福（1929）等等。

長實升回購上限 李氏家族持股最多增至45.6%

長實集團（01113）回購上限由3.3億股提高至3.8億股，相當於已發行股份總數約10.29%。長實表示，股份回購建議的其他條款維持不變，股份回購要約價仍為每股51元，意味回購代價由170億元升至193.8億元。

控股股東李嘉誠家族目前持股量35.99%，若交易落實且能回購足額股份，原定持股量可增至45.02%，而據最新修訂，其持股量將增至最多45.6%。

長實集團（01113）回購上限由3.3億股提高至3.8億股，相當於已發行股份總數約10.29%，持股量將增至最多45.6%。（資料圖片）

鮑威爾：料明年底前不加息 加息前先減買債規劃

美股道指曾破頂高見33911點，升233點，收市只漲53點或升。標指破頂後倒跌收市，收跌0.4%。納指跌近1%。Coinbase（美：COIN）首掛一度升近7成，惟收市升幅縮至31%。

聯儲局主席鮑威爾在華盛頓經濟俱樂部透過視頻發言，指儲局官員會等到通脹持續達2%目標和勞工市場完全復甦，才會考慮加息。他預料這兩個指標在明年底前都不大可能達到。

他再指，儲局公開市場委員會大部分成員都不預期2024年前會上調基準利率。談到儲局在打算加息前，會先削減買債規模，鮑威爾表示，當去年12月所定的目標取得重大進展時，才是收縮量寬買債規模的時機，強調距離實際加息還有相當長時間，另儲局尚未就是否大幅收縮資產負債表作出決定。