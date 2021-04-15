ARK旗下三基金建倉Coinbase　Cathie Wood：非常樂觀　拭目以待

撰文： 翟梓謙 最後更新日期： 2021-04-15 11:10

全美最大加密貨幣交易所Coinbase周三正式在納斯達克交易，代碼「COIN」。Coinbase首日開漲約52%，報381美元，盤中漲幅一度達到70%，市值曾突破千億美元，惟收盤升幅收窄至31%，收報328.28美元。

根據女股神、「連登契媽」Cathie Wood旗下ARK Investment每日持倉顯示，周三ARK旗下3隻ETF均建倉買入Coinbase，包括旗艦基金ARKK買入51.25萬股；金融科技創新主題基金ARKF買入8.96萬股；互聯網創新主題基金ARKW買入14.7萬股。

根據Coinbase昨日收市價計算，估計ARK旗下基金合共持有市值約2.46億美元的Coinbase股票。

Cathie Wood接受《彭博》訪問時表示，認為Coinbase將會面對龐大的波動性及不穩定性，但建議投資者拭目以待。（Bloomberg TV）

對Coinbase前景非常樂觀

Cathie Wood接受《彭博》訪問時表示，形容投資Coinbase是龐大的機會，認為目前是低位買進（Buy on dips），認為長遠仍有很大的增長空間。她更指出，ARK研究有什麼機構會對比特幣感興趣，當更多機構投資者將比特幣的配置增至5%，預期屆時比特幣價格可增至50萬美元，故此認為投資相關資產是一個長遠而且令人振奮的旅程。

Cathie Wood又提到，縱使Coinbase上市後面對龐大的波動性及不穩定性，但她仍然對其前景感到非常樂觀，並向投資者留下一句「拭目以待」（Stay tuned）。

Coinbase成立於2012年，主要收入來自進行加密貨幣交易時，所收取的佣金及保證金費用，並包括提供比特幣及約其他50種其他加密貨幣的交易服務。根據加密貨幣行程平台CoinMarketCap的統計顯示，Coinbase排名僅落後於幣安（Binance）。