調查｜逾五成香港投資者預料　5年後投資組合全為可持續投資

撰文： 張偉倫 最後更新日期： 2021-04-15 12:38

環境﹑社會﹑管治（ESG）為目前投資市場其中一個主題，新冠肺炎疫情是讓此主題日益受重視原因之一，有調查顯示香港﹑內地及新加坡這三個亞洲市場，平均有64%受訪者指出，疫情提高ESG考慮因素意識，並同時促使其重新評估投資方式。

滙豐投資管理發表調查報告，指出上述三個亞洲市場中，84%受訪投資者認為可持續發展﹑環境及道德議題為管理其投資關鍵。香港有84%作出此選項﹑作出此選項的內地投資者，更達到89%，新加坡則有80%。不過整體而言，有65%受訪者表示，不希望因應ESG議題而受經濟損失。

調查亦發現，亞洲投資者對可持續投資相當感興趣。內地﹑香港及新加坡的受訪者中，分別為54%﹑51%及46%受訪者指出，預料未來3至5年其投資組合全數由可持續投資組成，英國的投資者只有34%預料未來其投資組合全由可持續投資組成。至於可促進未來ESG投資的因素，則包括可平衡風險及回報目標產品﹑更多不同種類的ESG投資工具及策略﹑政府鼓勵措施，及更多關於投資表現及ESG議題資訊。

滙豐投資管理亞太區行政總裁巴培卓指出，疫情加快低碳經濟轉型，令可持續投資備受矚目。縱使公眾對ESG議題認識加深加深，可是從調查可反映出投資者對可持續議題上的意向及行動，存有重大差距，預料未來需求巨大，需要著手透過教育﹑產品開發給予支持，同時需要充分將ESG原則納入投資策略中，以實現投資者目標。

在今次調查中，三個亞洲市場中，近半投資者歸咎於缺乏滿足其需求及關注的可持續投資產品，其中以內地受訪者最明顯，比率達到57%，香港受訪者比率亦有48%。

受訪的投資顧問中，有60%受訪者指出，缺少合適投資產品為最大阻礙；另有57%受訪者指出，則是可持續投資乏人問津。