1996年4月18日出生者注意　網上行有驚喜送畀你｜溫多娜手記

撰文： 溫多娜 最後更新日期： 2021-04-15 16:27

若閣下是1996年4月18日出生，恭喜你，可有機會獲得網上行贈予10G光纖入屋寬頻12個月。為何會有此獎賞？因為今年是網上行25歲生日，作為與市民一同慶祝活動的其中一部分。

網上行指出由今年4月18日至5月17日，市民於指定1010 Center﹑csl或香港電訊專門店，向網上行送上生日祝福，以手機掃描店內提供的QR Code或透過網上行網頁遞交，評委將選出25份最具創意參賽作品，並由公眾投票決定排名。有關投票詳情將會在網上行網頁/Facebook稍後公布。另其餘參賽作品亦將會由評委以創意揀選及排名，得獎名單將於6月11日在網上行網頁/Facebook公布。

至於有幾多份禮物慶祝網上行25歲生日？合共有1,000份獎品，頭獎為iPhone 12 Pro Max一部。想贏取禮物？市民可以網上行網頁參加，每人可參加一次。2

網上行又指出，若是在1996年4月18日出生的新客戶，可獲10G光纖入屋寬頻12個月，若是1996年4月出生，可獲2X1000M光纖入屋寬頻12個月，若是1996年出生，可以半價申請指定網上行光纖入屋寬頻。

若是現有客戶，使用網上行服務年期最長的頭25位現有客戶，免費升級至10G光纖入屋寬頻12個月，或1,000元寬頻服務費回贈。若使用年期達20年以上，可免費升級至2X1000M多連接寬頻服務12個月﹑或免費家居無線上網服務12個月，或免費Norton Security服務12個月，或免費打機神線服務12個月。若使用服務年期為10年以上，續約/升級指定服務額外送5,000 Club積分，若使用服務年期為10年以下，續約/升級指定服務額外送 2,500 Club積分。