星展：阿里監管風險已明朗化　不猜測下一監管目標

撰文： 翟梓謙 最後更新日期： 2021-04-15 13:33

星展銀行（香港）發表2021年中國內地互聯網行業展望，該行指阿里巴巴（9988）面對的監管風險已經明朗化，對行業亦有警醒作用。

提到電商行業，阿里巴巴遭重罰182億元人民幣，星展銀行香港及內地互聯網行業分析師劉雅萍認為，對於內地對平台經濟的監管，該行一直認為是針對行業長遠健康發展，而非個別公司，即使有個別公司受罰亦是出於行業考慮。星展認為，阿里巴巴被判罰款後，相信事件已經完結。

阿里旗下螞蟻集團須成立金融控股公司，其他科網企業或須跟隨。（資料圖片／美聯社）

科企成立金控「事在必行」

對於美團會否是下一個主要監管目標，香港及內地電訊及科技行業分析師譚紫宏明言，該行不會猜測哪一間公司將受到懲罰，而美團的社區團購業務，即使是否被罰都會積極推動；但若然補貼方面受到限制的話，相信其增長未必有想像中之快。

被問到科網企業逐漸成立金融控股公司，譚紫宏直言是「事在必行」，從螞蟻集團一事已經毫無懸念，對估值有一定影響，因為過去在非金融控股之下的估值之下，資產價值被高估。

受惠疫情影響，去年內地手機遊戲佔整體線上遊戲市場佔比已提升至70%。（路透社）

內地線上遊戲三大增長引擎

另外，該行認為中國線上遊戲市場有3大增長引擎，首先是線上遊戲的每用戶平均收入（ARPU）預期增長，其次是遊戲在各平台滲透的成本下降；第三是擴展海外市場。

劉雅萍指，受去年疫情影響，手遊業務增長強勁，去年內地手機遊戲佔整體線上遊戲市場佔比已提升至70%。她提到，內地遊戲發行商將推出更多知識產權（IP）項目，因為IP項目的壽命長達18個月或以上，令玩家更加投入度，更傾向「課金」。

另外，她提到目前中國手遊市場ARPU水平目前是全球第二高，預計2021年ARPU可按年增長約25%，至逾400元人民幣。