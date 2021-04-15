小鵬汽車高管確認正在自研晶片　據報中美兩地同步進行

撰文： 孫素青 最後更新日期： 2021-04-15 20:59

中國電動汽車製造商小鵬汽車的一位高管透露，該公司正在考慮自己開發自動駕駛晶片，從而保持其在競爭中的領先地位。

小鵬汽車負責自動駕駛技術的副總裁吳新洲表示，該公司正在對多種技術進行研究，其中就包括自動駕駛晶片。

據「新浪科技」4月15日報道，吳新洲對CNBC表示，「關於這一點我不能透露太多。中國市場的競爭非常激烈，我們正在考慮所有的選擇。在競爭中保持優勢的最好方法是什麼？截止到目前為止，我們在軟件方面做得非常好。但是未來，我們將研究所有可能的選擇：如何讓我們在這場競賽中一直保持勝利。」

在被問到該公司內部是否正在探索晶片開發時，吳新洲表示：「這是方向之一。是的。」他並沒有透露更多的信息。

據悉，4月14日，小鵬發佈了新款電動轎車P5，該車配備了激光雷達，該設備可以使用激光來繪製車輛周圍的實時地圖。激光雷達是車輛部分自動駕駛功能得以實現的重要設備。

另據36氪報道，消息人士透露，小鵬汽車的自研晶片項目已經啓動數月，在中美兩地同步進行，主要研發自動駕駛專用晶片。

接觸到小鵬汽車高層的行業人士告稱，「目前團隊規模不大，10人以內如果進展順利，小鵬晶片有望在今年底或者明年初流片。」