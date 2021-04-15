巴克萊料中國首季GDP增長20.8%

撰文： 姚卓然 最後更新日期： 2021-04-15 18:52

中國將於明日公布首季GDP，巴克萊銀行中國首席經濟學家常健預計首季GDP增長20.8%，又將中國全年GDP預測由8.4%上調至9.4%，同時亦預計中國今年通脹會溫和上升，年底通脹率料升至2.8%。

巴克萊預計，中國第2季至第4季GDP預測料為增長8.7%、6.5%和4.6%，今年餘下的時間增長減慢是來自信貸增長放緩。同時，中國碳中和轉型時間短，其轉型會帶來成本上升的衝擊。然而，由於中國率先走出疫情困局，認為貨幣政策料在下半年逐步收緊，這將會使貨幣政策面臨兩難。

提防中國下半年出口增長或減慢

以美元計，中國首季出口增長49%，3月出口按年增長30.6%，巴克萊預計今年中國出口料為增長15%。常健指出，中國去年次季已開始從疫情回復，故出口數字甚至高。可是，隨着美國注射疫苗人數愈多，加上經濟重啟，對中國的出口需求會有所減少，此乃需要提防的地方。

中國有資產管理公司中國華融財務狀況引發的市場憂慮，其美元債跌幅延續。不過，摩根士丹利相信華融債務重組機會不大。（視覺中國）

問及近日市場熱傳的華融債務問題，常健表示由於法規問題而未能提及公司相關事情，但她表示中國政府去年底對債務包括地方政府債務的容忍程度有所提升，而中央亦有意重整債務結構。同時，她認為個別公司的破產重組對在岸金融系統、銀行系統的影響有限，而事件的衝擊不會如當年包商銀行破產那麼大。

評級機構穆迪將中國華融A3的長期發行人評級、P-2短期發行人評級等，列入下調觀察名單，原因是華融月初宣布停牌及延遲刊發去年業績公告，認為華融信用狀況可能受到影響並存不確定性。

香港方面，常健預計香港今年GDP為增長3.8%，明年增長2.8%，增長動力仍然不足，不過，住宅市埸即使未必強勁，但會保持韌力。