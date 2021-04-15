華融危機升溫　債價插近一半　火燒連環船風險未見│巨子點評

撰文： 古美儀 最後更新日期： 2021-04-15 19:51

內地四大不良資產管理企業（AMC）之一的華融（2799），爆出債務危機，先是延遲原應在3月底公布的業績並宣布在本月起停牌，後來更傳出這間負債規模達1.5萬億人民幣企業，有破產機會，遭評級機構惠譽及穆迪列入負面評級展望，觸發其企業債價近腰斬，屢見新低，兼拖累一眾中資企業美元債券價格下挫。

未償債券餘額料達3200多億元

翻查2020年中期報告顯示，中國華融總資產已突破1.7萬億元人民幣（下同），居四大不良資產處置公司之首；借款餘額達到7,600多億元。

據WIND數據顯示，華融的永續美元債，價格跌勢未止，今日進一步跌穿60美元，曾見50多元美元水平，債價幾近腰斬

美元債價近腰斬 罕有低見50多美元

市場對華融債務違約憂慮升溫，令集團境外美元債券價格急挫。彭博數據顯示，中國華融及子公司在境內外市場債券存續規模折合約420億美元（折合3,260多億港元）。

據WIND數據顯示，華融的永續美元債，價格跌勢未止，今日進一步跌穿60美元，曾見50多元美元水平，債價幾近腰斬，再創新低。（參考上圖，一般企業債價大多會徘徊在90美元以上，除非出現巨大風險，才會令價格急跌）。

另外，華融於2029年到期的美元債，收益率升至超過12厘水平，較4.5厘的票面利率高出一倍多，達到一般高債務內房發行高收益債的息率水平。

華融的美元債到期收益率升至超過12厘水平，達到一般高債務內房發行高收益債的息率水平。（Getty Images）

中資美元債違約風險升至半年高位

用來反映中資債券風險的指標——中國五年期信用違約互換（CDS）跳漲4個基點至44，為半年以來最高。一周前的收盤價為36。

聯博資產管理新興市場債務策略部門主管指出，華融是中國的重要金融機構，任何重組都會波及中國美元債市。

市場關注華融的債務問題，會否火燒連環船，拖累其他中資企業美元債券受壓。日前市場傳出中資科技龍頭騰訊，延遲了原訂於昨日（4月14日）為其40億美元債券發行定價。有市場人士擔心是受到近期華融債事件影響，推遲了騰訊發債進展。

最新外電消息指，騰訊今日已經為一筆40億美元債券定價（資料圖片／鄧倩螢攝）

債務風險集中華融自身 未礙中資企發債

不過，最新外電消息指，騰訊今日已經為該筆美元債券定價，將按期限分4部分對美元債進行推介。據定價文件顯示，10年期債息，將按同期美元國債息+165基點，20年期債為+175基點，30年期債為+185基點，40年期美元債為+195基點。消息指發債規模將達40億美元，是今年至今最大的亞洲美元債券發行規模。

可見華融債務問題，引發投資者憂慮情緒，令中資美元債價明顯受壓﹑債息上升，同時令CDS風險走高。不過債務風險壓力仍是集中在華融自身，未有出現火燒連環船的問題，影響到其他大型企業美元債發行。

大摩預料事件不會對內地金融體系帶來系統性風險。

大摩料華融事件不會對金融體系帶來系統性風險

展望華融事件的發展，大摩發表報告指出，相信華融正處於有序減風險過程，而內地近年積極處理安邦、包商銀行等有債務問題的金融企業，銀行間每年消化2萬億至3萬億元人民幣不良貸款，預料事件不會對內地金融體系帶來系統性風險。

前日 國務院再提出，對失去清償能力的地方融資平台，依法實施破產重整或清算，市場共識都是監管機構將會要求國有企業承擔債務風險，打破要政府埋單的道德風險。