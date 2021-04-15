全球自動駕駛第一股　圖森未來今晚掛牌　定價每股40美元

撰文： 黃文琪 最後更新日期： 2021-04-15 19:18

加州自動駕駛卡車公司圖森未來（TuSimple）計劃今晚以「TSP」為股份代碼在納斯達克掛牌上市，定價每股40美元，成全球自動駕駛第一股。

據《彭博》報道，圖森未來將其美國IPO股價定價在每股40美元，發行33,783股A類普通股，高於此前的定價區間35美元至39美元。按此價格，圖森未來將籌集了13.5億美元，市值為84.9億美元。

貝萊德、富達和資本世界投資者（Capital World Investors）三大全球頂級投資機構將作為基石投資者參與圖森IPO認購。

從融資曆史來看，新浪微博基金可謂伴隨著公司從A輪一直走到了D+輪。新浪自然也是圖森未來的第一大股東，在A類股占比達20%，有7.91%額投票權。

據悉，圖森未來已經開發出一種完全集成的軟件和硬件解決方案，並據此打造出其所宣稱的全球最先進的4級（L4）無人駕駛半卡車技術，計劃2024年開始投產貨車。

中金發表報告認為，L3級高速公路有條件自動駕駛、L4級自主代客泊車、礦區自動駕駛和無人末端配送將在2025年前量產落地，L4級無人Robotruck/Robotaxi有望在2025至2030年開始商業化落地。

不過，圖森至今卻未實現盈利，其主要原因還是在於研發支出，根據其招股書披露，2018至2020年期間，研發費用分別為3227.8 萬美元、6361.9 萬美元、13200 萬美元。