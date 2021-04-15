首季全球IPO集資額創20年高　安永：今年為大中華區IPO大年

撰文： 劉紹蘭 最後更新日期： 2021-04-15 21:00

安永發表《2021年第一季度全球IPO趨勢》表示，以往傳統市場於首季比較靜淡，但截至目前為止首季度市場氣氛表現活躍，以交易宗數和集資額計算，更是近20年來同期最出色的首季度。

安永大中華區上市服務主管何兆烽表示，在經濟復甦和市場充裕的流動性推動下，今年第一季度的IPO活動保持強勁。IPO審批流程收緊或為A股上市活動帶來一定程度影響，但國家的「十四五」規劃亦利好相關重點行業企業的上市。在香港，中概股回歸將推升IPO數量。雖然預計今年的資本市場的波動性將會加大，但認為今年仍將是大中華區IPO的大年。

亞太區首季度IPO活動佔全球總數近半成

今年首季度全球IPO市場共有403宗交易，集資額為1056億美元，按年分別增長85%和271%。除了傳統IPO市場交投暢旺之外，特殊目的收購公司（SPAC）的IPO亦創新高。

亞太區方面，首季度IPO活動佔全球總數47%，共有200宗交易，集資額343億美元，打破2010年第一季度的紀錄。按行業來看，科技行業交易數量及集資金額均超越其他行業，共有51宗交易，集資金額達177億美元。

大中華區方面，儘管中國監管機構實施新的IPO審查流程，該區的交易數量達133宗，按年上升51%，集資額289億美元，按年上升1.21倍。

其他地區方面，第一季度美洲區的IPO交易數量大幅上升218%，共有121宗交易，是去年同期的三倍以上。集資金額亦錄得比預期強勁的走勢，達到452億美元，較去年同期躍升446%，創歷史新高。醫療保健行業仍是主要的IPO交易量，共有44宗交易，集資87億美元。科技行業的集資则為該區第一，集資214億美元，共有33宗交易。

至於香港方面，安永表示，隨着全球各國的經濟體逐漸重拾正軌，加上中概股持續到港交所進行第二上市，香港的IPO活動預計仍然會保持活躍。

安永：不確定性因素或造成市場波動

針對今年第二季展望，安永認為，雖然市場情緒傾向正面，不確定性因素將加強或造成市場波動。全球各國的新冠疫情仍可能會反彈，加上各國疫苗接種進度不一、地緣政治風險、通脹、利率及全球金融市場抵禦震盪能力等都可能是完美風暴的觸發點。