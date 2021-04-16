美股｜道指標普創新高　Google微軟股價破頂　中概股百度逆市跌

撰文： 楊倩 最後更新日期： 2021-04-16 05:50

美國最新經​​濟數據顯示消費者支出和就業市場反彈，國債收益率跌至1.53％以下，種種利好之下，美股週四攀升至創紀錄水平。道瓊斯工業平均指數上漲300點，首次突破34,000點；標普500指數創下盤中紀錄。納斯達克綜合指數上漲1.1％。多個大盤科技股Google母公司（GOOGL)及微軟（MSFT)股價破頂。

美股收市，標普500指數升45.76點或1.11%，報4170.42點，創歷史新高；納斯達克指數收市升180.92點或1.31%，報14038.76點。道瓊斯工業平均指數收市升305.1點或0.9%，報34035.99點。

美國商務部周四公佈，3月份零售額飆升9.8％，這是由於額外的刺激措施導致消費者支出飆升。大幅超過預期。勞工部周四報告，截至4月10日每周新增申請失業救濟人數為576,000人，降至3月以來最低水平。

隨著債券收益率下降，科技股反彈。 Microsoft（MSFT)升1.53%，Alphabet（GOOGL）升1.93%，分別創歷史新高；Apple（APPL）上漲1.87％，Facebook（FB）升1.65%，Amazon（AMZN）升1.38%。

晶片股領先，超微半導體公司（AMD）以及輝達（NVDA） 分別升逾5.6%；賽靈思（XLNX）也有5.25%升幅。唯台灣晶片股台積電（TSM）跌逾2%，該公司周四市後公佈財報。第1季營收為129.2億美元，年增25.4%，較前一季則增加了1.9%；毛利率為52.4%，營業利益率為41.5%，相較上季下滑。

中概股逆勢跌，納指成分股中百度（BIDU）包尾，跌 2.788%，網易、京東也有近1%的跌幅。

狗狗幣狂升

加密貨幣連日颷升。比特幣（Bitcoin）及以太幣（Ether）價格均創歷史新高，而表現最好的是獲Tesla創辦人馬斯克（Elon Musk） 支持的狗狗幣（Dogecoin），連日翻倍，據Coindesk數據顯示，過去24小時再升60%，高見0.19美元，今年内升了 3800%。