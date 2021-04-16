Coinbase延續動盪走勢收低　儘管華爾街不乏看好聲音

撰文： 張小意 最後更新日期： 2021-04-16 09:28

Coinbase股價走勢動盪，延續了上市首日的表現。Coinbase經過了一天的震盪之後，下跌1.7%，收市報322.75美元。當日換手近4,000萬股，成為市值超過250億美元的股票中最活躍的個股之一。

據《新浪財經》4月16日報道，儘管一些市場人士難以判斷這家美國最大的加密貨幣交易所的恰當估值，但圍繞該股的積極看法卻正在逐步形成。

儘管Coinbase 640億美元的市值超過了Capital One Financial Corp．和Analog Devices Inc．等公司，但與上市首日達到的1,120億美元相去甚遠。

與銀行幫助確定股票價格的傳統首次公開募股不同，Coinbase的直接上市模式將這一職能交給了市場參與者，一定程度上也助長了股價的波動。

雖然未能維持最初的強勢，但對這隻股票的樂觀情緒卻在逐步形成。DA Davidson分析師Gil Luria將該股目標價格提高到華爾街最高的650美元，並讚賞該公司針對加密貨幣這個初生市場的「監管友好」做法。

女股神已建倉

買方機構的樂觀情緒也一目瞭然。Cathie Wood的Ark Investment Management為旗下三隻基金購買了約2.46億美元的這隻股票。BTIG分析師Mark Palmer給予該股「買進」的首次評級，並強調了加密貨幣的總市值從目前的2.1萬億美元進一步增長的潛力。

Palmer在報告中寫道，Coinbase的估值應反映其作為市場領導者的地位，類似於「其他具有無限增長機會的行業領導者」，例如Zoom Video Communications Inc．、特斯拉和Snowflake Inc．。

此外，散户投資者也對這隻股票感興趣，VandaTrack的數據顯示，日內短線交易者在該股上市當天淨買入5,700萬美元。

值得關注的是，Coinbase上市被視為將加密貨幣進一步推向主流投資，並給數字貨幣帶來龐大的潛在投資者。在十年左右的時間裏，加密貨幣的規模已經超過了2萬億美元。最早同時也是第一大加密貨幣的比特幣，在過去一年中飆升了800%以上，市值突破1萬億美元。

或獲成長型基金垂青

鑑於其規模和知名度，Coinbase可能會受到積極管理型股票基金，特別是成長型股票基金經理的青睞。

另外值得指出的是，鑑於Coinbase的上市方式，現有投資者可以立即將持股在市場上賣出，而不必等待常規IPO的鎖定期結束。