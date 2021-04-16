港股全日升176點　ATMX股全線回升　吉利飆逾7%冠藍籌 　

撰文： 劉紹蘭 最後更新日期： 2021-04-16 16:37

隔晚美股向好，多個數據顯示美國經濟正加快復甦，道指首次突破34000關，創新言高收升305點或0.9%，收報34035點。納指收市報14038點，升180點或1.31%。標指收市報4170點，升45點或1.11%。

【16:10】

港股全日升176點或0.61%，收報28969點。恒生科技指數收報8232點，升89點或1.1%。國企指數收報11027點，升121點或1.12%。大市成交額1,431.73億元。

吉利（0175）全日飆7.1%，收報21.8元。中海油（0883）揚3.1%，收報8.43元。中移動 （0941）揚3%，收報51.2%。

科網股反彈，騰訊（0700）全日升1.9%，收報632元；美團（3690）亦升1.9%，收報290.2元；阿里巴巴（9988）微升0.8%，收報235.6元；京東（9618）升0.7%，收報303元。小米（1810）升2%，收市報26.05元。

百度集團（9888）則全日跌1.6%，收市報207元。京東健康（6618）挫1.5%，收報107元；阿里健康（0241）瀉1.1%，收市報22.25元。

友邦（1299）全日微跌0.9%，收報98.95元；滙豐（0005）亦跌1%，收報45.2元。

【15:40】騰訊、阿里漲逾1%

恒生科技指數上揚95點或1.2%，報8238點。科網股回上，騰訊（0700）上揚1.6%，報630元；阿里巴巴（9988）升1.2%，報236.6元；美團（3690）上漲2.4%，收報291.6元；小米（1810）升1.6%，報25.95元。

恒生指數最新升222點或0.8%，報29015點。

【14:45】港股升幅收窄

恒生指數最新報28969點，升176點或0.61%：恒生科指報8215點，升72點或0.9%。

【13:44】小米MIX FOLD開售 股價升逾1%

港股午後升逾200點，現報29019點，升226點或0.8%；恒生科技指數升79點或1%，報8222點。

小米 （1810）午後微升1.2%，報25.85元，成交額15.8億元。小米首款折疊屏手機MIX FOLD開售，1分鐘銷量已破4億元人民幣。

【12:10】騰訊、美團微升0.2%

港股半日升15點，中午收報28808點；恒生科指亦微升3點，收報8146點；國企指數升40點或0.4%，收報10945點。大市成額707.39億元。

騰訊（0700）半日升0.2%，中午收報621.5元，成交額56.7億元。美團（3690）亦升0.2%，收報285.4元；阿里巴巴（9988）則跌0.3%，收報233.2元；百度（9888）挫逾2%，收報206.2元。

吉利（0175）半日上揚8.1%，中午收報22元，成文額27.1億元，暫為表現最佳藍籌。

京東健康（6618）半日挫2.6%，收報105.8元。

油價向好，中海油（0883）半日升2.8%，收報8.41元；中石化（0386）揚1.7%，收報4.27元；中石油（0857）升1.1%，收報2.84元。

【11:30】吉利續升逾8%

恒生指數最新升64點或0.22%，報28857點。恒生科指報8156點，升13點或0.17%。

吉利（0175）續升8.6%，報22.1元，成交額25.5億元。其他汽車股則跌，比亞迪（1211）跌1.5%，報172.4元；長汽（2333）跌0.4%，報23.45元。

【10:43】敘福樓一度飆逾9%

敘福樓（1978）續飆逾9%，曾高見1.36元，現造價1.34元，仍升8.06元。英皇娛樂（0296）最新升1.6%，報1.26元，創30天新高。

【10:30】騰訊、美團靠穩

騰訊（0700）發行41.5億美元票據，股價靠穩微升0.6%，報623.5元。美團（3690）倒升0.9%，報287.4元；阿里巴巴（9988）仍跌0.3%，報233元。

【10:20】美滙連跌4日 金價造好 紫金一度飆近6%

美滙連續4日下跌，隔晚金價升1.6%，亦帶動金礦及個別商品股走高。

紫金（2899）一度上揚近6%，高見11.26元，現報10.94元，仍升2.8%。招金（1818）亦升3.2%，報7.68元。山東黃金（1787）升1.8%；中國黃金國際（2099）漲3.3%。

其他資源股走勢個別，江銅（0358）一度飆逾半成，高見18.32元，現升2.4%，報17.8元；俄鋁（0486）升0.4%；中海油（0883）揚1.8%。

【10:05】恒生指數倒跌17點

恒生指數倒跌17點，報28776點。

【09:44】吉利續飆近7%

恒生指數一度拉升逾100點，高見28901點，現報28846點，升53點或0.2%；恒生科技指數倒升37點或0.5%，報8180點。

吉利（0175）續飆近7%，其公司即將在杭州灣新工廠發布純電動新品牌新車「極氪（ZEEKR）001」，並宣布吉利進軍高端電動車。

美團（3690）上揚1.5%，報289.2元。

【09:20】恒生指數開升34點

恒生指數高開34點或0.12%，報28827點；恒生科指開跌7點或0.09%，報8135點；國企指數升10點式0.1%，報10916點。大市暫成交額28.81億元。

科網股個別走勢，快手（1024）續吐1.3%，報236.8元；騰訊（0700）平開報620元；美團（3690）微跌0.4%，報286元；阿里巴巴（9988）則跌0.8%，報232元。

小米（1810）昨回購共斥資2.49億元，股價平開報25.55元。

港交所（0388）微升0.13%，報464元；友邦（1299）則跌0.5%，報99.4元。

吉利（0175）開升4.4%，報21.25元。

體育用品股李寧（2331）續升0.7%，報60元。安踏（2020）亦升0.8%，報143元。