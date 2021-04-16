阿里巴巴遭反壟斷被罰後出招！　推降、免、扶措施支持商家

撰文： 劉紹蘭 最後更新日期： 2021-04-16 11:54

「反壟斷」事件被罰後，阿里巴巴（9988）出招！旗下淘寶天貓公布，將推出一系列「降、免、扶」措施以支持商家。從商家入駐、簡化營運、強化營銷、減免收費及線下支援等不同維度支持商家「沒有難做的生意」。

該措施主要為簡化開店入駐流程、減免費用及免費開放部分工具，以及加強商家支持服務。

「降」—優化新商家開店入駐流程

為讓新商家可以便捷簡易地在淘寶開店，4月19日起，新商家入駐天貓將獲簡化資質審核手續，在官方入駐渠道申請為期約7個月的「天貓試運營期」，期間平台將在經營生意額、商品體驗、物流體驗、售後體驗等維度評估商家的服務能力，新商家通過評估即能正式開店。

新商家只需要打開手機淘寶App，搜尋「開店」，完成大概5分鐘的步驟即可，而且即日起所有新入駐的商家還可獲轄免交保證金。海外品牌和商家可以通過天貓國際新的自助服務網站完成註册，從申請到開店最快僅需30天。

「免」—減免費用及免費開放部分營銷工具

以往淘寶天貓商家參加聚划算活動時所繳付的「參聚險」及「保價險」等類目收費，該項費用已於3月1日起取消，改為商家向消費者提供保價服務。

此外，淘寶更計劃於年內將部分商家營銷及營運業務工具由付費改為免費。

「扶」—加強商家支持服務

商家的商品曝光及銷售表現，很大程度上取決於商品圖片與內容標題質素。淘寶將通過千牛工作台的「商品優化工具」，幫助商家檢測視頻、圖片、標題和商品詳情頁，為商家提供優化改良的意見，助其提升商品訊息質量及競爭力。

除了「商品優化工具」，淘寶目前已在浙江金華、廣東廣州、佛山及潮州4個地方開設「商家運營中心」，向已開店商家提供營運培訓、資源對接、營銷支持及打造新品牌等服務。淘寶後續將會在浙江湖州、江蘇南通、福建廈門、廣東惠州等產業帶地區開設更多「商家運營中心」。