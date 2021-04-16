I.T（999）表決私有化議案　沈嘉偉﹕希望順利　多謝大家支持

撰文： 黃祐樺 最後更新日期： 2021-04-16 12:22

I.T（0999）今日（16日）舉行股東會就私有化方案表決，若獲通過便會結束其16年上市地位。聯同私募基金CVC提出私有化的創辦人兼大股東沈嘉偉，亦親自到場督師。當在場一眾記者問及會場內情況，沈嘉偉保持一貫低調作風，僅表示多謝大家支持，希望順利，不過都等緊結果。

1988年創立前身Green Peace

沈嘉偉自1988年創立I.Ｔ的前身Green Peace，至今已32年。當時店舖位於銅鑼灣伊利沙伯大廈，創業初期，引入Levi’s 501及Dr. Martens等產品。在1993年，於銅鑼灣信和廣場開設旗艦店。

公司其後亦有進軍內地市場，在2002年登陸上海。於2005年成為香港上市公司。上市後公司業務繼續，於2011年收購了潮牌A Bathing Ape ，日後亦成為公司主要收入來源。在2011至2012年財政年度，度錄股東應佔溢利4.71億元，為歷來高峯。

不過近年公司業績表現平平，在去年12月獲大股東沈嘉偉及私募基金CVC提出私有化，每股作價高達3元，較停牌前溢價超過五成，市賬率﹙PB﹚更高達1.7倍。今次私有化涉及的13.06億元，全數由CVC一方承擔。

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若私有化獲通過會買入猿人以外業務

若私有化方案獲通過，沈嘉偉及CVC將成立一間新公司，前者股權由原來的63%減至50.65%，後者則持股49.35%。新公司會持有「猿人」相關品牌A Bathing Ape、AAPE by A Bathing Ape；以及其他潮牌包括如Off-White、Acne Studios、Comme des Garcons及Fred Perry，及自有品牌CHOCOOLATE等。

至於其他品牌，則由沈嘉偉買下。他會將4億元股息的權利轉讓予CVC，作為其它業務的代價。