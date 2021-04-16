東芝據報拒絕CVC的收購要約　堅決維持上市

撰文： 孫素青 最後更新日期： 2021-04-16 14:49

4月15日消息，據多名相關人士透露，東芝公司擬拒絕英國投資基金CVC Capital Partners的收購提議，已就此展開協調。

日本《共同社》報道，對於以摘牌退市的非公開化為前提的CVC收購方案，東芝高層向大型銀行表示「堅決維持上市」。此外還獲悉，東芝董事會主席永山治對該方案表示反對。

據多名相關人士稱，東芝的高層核心向交易銀行表達了拒絕收購方案的意向，並非正式地提出「希望不要向CVC融資」。原因是CVC若進行逾2萬億日圓收購方案，就離不開銀行巨頭的融資。

公司稱會在收到方案再磋商

東芝公關負責人則發表評論稱，並未決定拒絕收購方案的方針，將收下詳細方案並在董事會磋商。

另據其他相關人士透露，首次磋商CVC收購計劃的東芝董事會上，永山把收購提議書摔在桌上，對過去曾擔任CVC日本法人董事長的東芝前社長車谷暢昭表達強烈不滿稱：「這份計劃是你寫的嗎？」永山至今仍反對該計劃。

此外，還有報道稱，美國投資基金KKR等也考慮提出收購方案。而可能持有東芝約四分之一股份、一直與車谷對立的Effissimo Capital Management等有強大發言權股東的態度也受到關注，前景並不明朗。