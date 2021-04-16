彭博評論籲投資者謹慎　質疑李澤鉅回購動機　交易未必成催化劑

撰文： 許世豪 最後更新日期： 2021-04-16 17:24

長實集團（1113）早前宣布，從李嘉誠基金會收購4項基建資產，本周三（14日）更公計劃回購的股份數目上限，將由3.3億股股份提高至3.8億股股份，相當於長實已發行股份總數約10.29%，意味回購代價由170億元升至193.8億元。

《彭博》發表評論文章，指目前長實資產負債表上有77億美元現金，去年年底淨債務權益比只有6.9%。今次回購股票的做法，對李氏家族而言是以相對優惠價格，去以提高他們在長實資產中的股份。

是次交易未必是股價催化劑

評論質疑，是次交易不算便宜，價格仍算是合理，但是否屬一次「矚目」的交易？長實將此次收購描述為「獲得具有穩定經常性收入、增長潛力的高質量資產權益的罕見機會」，認為這是一個奇怪的詞彙選擇。由於李氏同時控制著買賣雙方，是大股東之間的內部決定，這幾乎不是偶然的產物。

《彭博》發表評論文章，質疑是次交易的重要性，（資料圖片）

評論認為，任何關聯交易都必須克服的障礙是：若果擁有這麼好的資產，那麼賣方為什麼要出售它？反過來說，若果要賣出這麼好的資產，那麼買主為什麼要購買呢？認為當中必然存在利益衝突。即使香港有保護小股東利益的法例，獨立財務顧問必須仔細檢查交易，並就交易是否公平提出建議，不過資訊上亦必然會出現不公平，因為只有控股股東知道買賣雙方的所有動機。

管理層要說服投資者

因此認為，少數投資者應該保持謹慎，由於長實過於保守的資本結構及估值低迷，一些人寧願看到與交易無關且沒有價格上限的回購計劃。 51元的上限有機會是給股票價格設定上限，而不是充當收益的催化劑，而外部投資者亦不可能看得到。

評論反問，相比今次的交易，世上是否沒有更好的投資會，認為管理層應該說服投資者，這是資金的最佳用途。