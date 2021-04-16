中國首季GDP解讀、阿里巴巴反壟斷、華融危機｜巨子一周精選

撰文： 古美儀 最後更新日期： 2021-04-16 16:14

阿里巴巴遭重罰182億人民幣反壟斷罰金，螞蟻成立金融控股公司，可說是將困擾多時的監管陰霾一舉消除，本周股價不跌反升；反觀其他中資科企股價明顯受壓，美團股價失守300元大關，市場關注其會否是下一波最高危。《巨子icon》精選一周科技股點評，從內地監管眼光及投資角度，分析科技股優勢及風險。

周五中國公布首季GDP按年增長18.3%，雖略低市場預期，增速仍創紀錄新高，當中零售銷售數據亮麗，3月社會消費品零售總額逾3.5萬億，增34.4%，大幅優於預期增28%。想知最新經濟解讀，請留意以下分析。

1、中國經濟將繼續加速 18.3%增長的三大關注點｜巨子點評

國內恢復進程不平衡問題仍較突出，經濟恢復基礎尚不牢固。所以，在漂亮的數字面前，也要……

2、參考阿里巴巴處罰書 啟示騰訊觸及紅線的3大考量│企業熱評

騰訊（700）的即時通訊軟件「微信」及支付系統「微信支付」均壟斷市場，本文將探討騰訊觸及紅線的3大考量，看看騰訊踩過界機會…..

3、阿里被罰反壟斷利淡消除 下一波誰最高危？市場已回答!│巨子股評

中國將反壟斷作為今年8個主要經濟任務之一，即為要求強化反壟斷和防止資本無序擴張，未來將有更多科網公司……

4、阿里巴巴收182億罰單之後：馬雲為何依然隱身｜企業熱評

讓天下沒有難做的生意。細心的觀察者發現，自2015年之後，阿里巴巴創始人馬雲就很少在公開場合再提及這句話……

5、逐條睇螞蟻集團整改方案 IPO上日程了嗎？｜企業熱評

對螞蟻集團來説，關鍵的還是儘快配合監管部門完成整改。一旦完成，螞蟻集團IPO就重新提上日程……

6、華融危機升溫 債價插近一半 火燒連環船風險未見│巨子點評

華融債務問題，現時是令中資美元債價因憂慮情緒而明顯受壓；不過，債務風險壓力仍是集中在華融自身，未有出現火燒連環船……