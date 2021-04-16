比特幣跌破61000美元　土耳其：4月30日起禁止加密貨幣支付

撰文： 伍玥 最後更新日期： 2021-04-16 21:11

土耳其央行周五（4月16日）發佈公告決定，將自4月30日起禁止使用加密貨幣進行商品和服務支付。

據財聯社4月16日報道，根據土耳其央行的公告，加密貨幣將不被允許直接或間接用於支付，該規定將於4月30日生效。公告稱，支付機構和電子貨幣機構將不能作為中介平台，為加密資產提供交易、託管、轉移或發行服務。

此前，土耳其央行在周四的利率決議後也曾表示，加密資產存在着重大風險。這是因為加密資產既不受任何監管和監督機制的約束，也不受中央監管機構的監管，其市場價值可能會過度波動，它們還可能會被用於非法行為。

在土耳其央行宣佈禁止加密貨幣支付後，比特幣價格日內午間快速跳水，現已跌破61,000美元大關，最新報60,878.72美元，跌3.3%。

不過需要指出的是，雖然土耳其央行將監管與加密貨幣相關的支付服務，但比特幣和其他數字資產的存款不包括在新規中，這預示着交易所的加密貨幣交易可能依然是一個「灰色地帶」。

土耳其央行緣何忽然對加密貨幣下手？

業內人士指出，土耳其央行之所以急於對加密貨幣下手，一切或許依然源於3月中旬土耳其總統埃爾多安突然解僱原央行行長NaciAgbal所引發的那場「風暴」。

土耳其市場在當時遭遇了「股債匯三殺」，里拉匯率更是一度暴跌逾15%，美元兑土耳其里拉至今依然處於8.0關口的高位上方。

數據顯示，3月份土耳其通貨膨脹率升至了16.19%，創六個月新高。與此同時，土耳其失業率也依然居高不下，高達13.4%，這導致經濟動盪不斷延續。高盛預計，土耳其通脹率在4月可能進一步升至18%的峯值。

在周四最新的議息會議上，新任土耳其央行行長SahapKavcioglu果然一改了前任的鷹派風格，將關鍵利率維持在19%不變，同時沒有重申上月的承諾，即「必要時將進一步收緊貨幣政策」。

這令越來越多的業內人士和土耳其民眾擔心，里拉匯率可能進一步下挫，同時該國的惡性通脹將變得愈發難以遏制。於是乎，土耳其民間迅速颳起了將里拉換成加密貨幣的熱潮，而這無疑進一步增添了里拉的下行壓力。

國際金融研究所智庫首席經濟學家RobinBrooks表示，土耳其面臨着大量資本外流的風險。而這將反過來進一步削弱里拉，併為比特幣帶來更多的上漲機會。