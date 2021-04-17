阮子曦：3條件判斷買入科技股時機　下周兩板塊有憧憬│財經評論

撰文： 姚卓然 最後更新日期： 2021-04-17 17:00

中國首季GDP按年增長18.3%，A股和港股均錄得上升收市，恒指昨升176點或0.6%，收報28969點，成交1,431億元，未能企穩二萬九關。中國通海證券投資策略聯席總監阮子曦接受訪問時表示，大市仍暫是上落市格局，如大市向上突破並企穩29000點水平，便可乘勢追貨。

在去年新冠疫情影響的低基數下，中國今年第一季GDP按年強勁增長18.3%，創紀錄新高，雖略不及預期的18.5%，但市場反應不太差，中港股市均告上升收市。不過，阮子曦認為，中國GDP對大市影響未必太大，「如果市場覺得好，昨早上已應衝上，不應待下午時段才回升，加上，大市成交只得1,400億元水平，並未有放大，故暫認為恒指未脫上落市格局」。他預計，恒指將在28200至29200點水平爭持，28200點為重要支持，因是頭肩頂的頸線支持，而升至29200點關則料有壓力。

阮子曦表示，恒指將在28200至29200水平爭持，28200為重要支持，因是頭肩頂的頸線支持，而升至29200關則料有壓力。（資料來源：彭博）

3條件判斷買入科技股時機

阮子曦指，目前市場關注內地債務問題，特別是華融事件，同時市場監管總局又於過去一周頻頻出手表明監管大型科企，料科技股向上動力有限。即使現時美債息回落，美國納指即將再度破頂，投資取態也不宜過於進取買入科技股。

問及科技股何時可以追貨，阮子曦指，當恒指向上向上突破並企穩29000點水平，而同時，下星期市場監管總局不再出口監管，科技股又真的「肯郁」，便可乘勢追貨。否則，如果科技股仍然不「肯郁」，便不作部署了。

消費復甦+五一假期概念股當炒

「恒指現時日升日跌，宜聚焦個別當炒板塊，一是炒復甦概念股，包括零售、本地地產、收租股，雖然該類股份已上升了一段日子，但受惠防疫措施進一步放寬，可再有上升空間。二是憧憬五一假期的股份，如航空、旅遊，甚至是濠賭股，也可初步部署。」他表示，此類股份既無如科技股般的監管風險，估值又不貴，下星期值得留意。