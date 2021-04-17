恒指周升270點　反壟斷科指獨挫　呢隻受罰股逆升逾8%｜附表

撰文： 古美儀 最後更新日期： 2021-04-17 09:00

本周大市焦點較多，阿里巴巴（9988）遭重罰，市場繼續關注中資科技龍頭反壟斷監管；加上多項重磅內地首季經濟數據出爐，恒指續窄幅橫行，高低波幅不超過900點，不過二萬八關見明顯支持，已經是連續三周未有跌穿此重要關口。

美債息回落 美股破新高

外圍市況方面，美股屢創新高，特別是美債息升勢似乎告一段落。雖然美國3月CPI按月升0.6%，創下八年多以來最大升幅，不過十年期美債息繼續高位回吐，逐步遠離1.77厘的逾一年高位，最新回落至1.57厘左右。債息回落，刺激道指突破34000點大關創新高。

焦點科技股本周股價變動

阿里終受罰 誰是下一間?

不過，港股未能受惠美股升勢，特別是本周內地反壟斷監管是市場焦點，阿里巴巴在上周六（4月10日）因「二選一」等壟斷問題，遭開出史上最大筆罰單182億元人民幣。再在周一旗下螞蟻集團遭人行為首財金監管機構約談，要求成立金控公司。投資者都爭相猜測，騰訊（0700）、外賣一哥美團（3690）及短視頻快手（1024）等龍頭科企那間會是最高危。

恒指本周在28700點水平起步，周二一度高開盤中升逾超過400點，不過當日內地發布的出口數據，略遜市場預期，加上當日內地向共32間科網平台企業，下發「最後通牒」，要求在一個月內自查自改，當日港股升幅近乎全數蒸發。至周五內地公布首季GDP，按年增長18.3%，雖然略低預期，不過已經創紀錄新高，刺激恒指升至全周高位29079點。

憂壟斷監管短視頻股快手，股價本周急挫12.5%，成跌幅最大科指成分股

反壟斷風波 科指連跌兩周

總結全周，恒指累升270點或0.9%，收報28969點。國指全周升50點或0.5%，收報11,027點。反壟斷風波下，科指連跌第二周，全周再跌73點或0.9%，收報8,232點。

恒指成分股中，升幅第一位是本周發盈喜的瑞聲科技（2018），全周累升近17%。集團料公司上季盈利大增最多10.4倍，加上市場憧憬其光學業務的分拆機會。

瑞聲科技（2018）受盈喜帶動，全周累升近17%

美團風險高 周挫近8%

藍籌升幅亞軍則是本周的反壟斷風波主角—阿里巴巴，全周股價累升逾8%，皆因多間投行認為，今次是將困擾阿里多時的監管風險一次過釋放，同時阿里高層亦表明誠心接受監管及整改，相信待成立金控公司，將消費性金融業務撥入監管要求後，未來仍有再次將螞蟻集團上市的機會。

美團在中國互聯網外賣佔據市場支配地位，猶如阿里的淘寶一樣，面臨反壟斷訴訟風險較高（資料圖片）

反而，其他科企則擔驚受怕，當中美團股價跌穿300元，累挫7.6%，成為今周跌幅最大藍籌。皆因美團在中國互聯網外賣佔據市場支配地位，猶如阿里的淘寶一樣，以往又曾在平台上，將對手支付寶的付款選擇按鈕收起，面臨反壟斷訴訟風險較高。另外，短視頻股快手亦憂壟斷監管，股價本周急挫12.5%，成跌幅最大科指成分股。

騰訊拾級上 守穩600關

股王騰訊雖然是科網龍頭，同樣有機會面臨反壟斷監管，不過其風險反而不如美團高，因騰訊主營業務是手機遊戲，與平台經濟處不同賽道，受反壟斷風險亦會較少。股價表現本周走勢先低後高，在周一守穩600元大關後，更能拾級而上，全周反而累升1.9%。