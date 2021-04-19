渣打王麗珠︰首季高端客AUM雙位增長　斥2億向「未來分行」轉型

撰文： 胡學能 最後更新日期： 2021-04-19 10:00

渣打銀行香港區個人、私人及中小企業銀行部業務主管王麗珠表示，今年首季，該行在高端客戶（資產管理總值達800萬元或以上的客戶）資產管理規模（AUM）呈現良好勢頭，按年有雙位數增長。

她指，儲蓄利率低企，客人冀尋求較高回報下，該行見有較多資金流入財富管理，流入資金量相較去年平均數多一倍，而該行的數碼財富管理收入按年增一倍。

渣打銀行在尖沙咀開設優先私人理財中心。（張浩維攝）

尖沙咀設優先私人理財中心 年內再開多一間

王麗珠指，該行會投資2億元於一個為期3年的「未來分行（Branch of the Future）」轉型過程。她稱，銀行的未來不只有數碼或實體分行，而是數碼及人性化的結合，目前該行超過三分之二客戶都同時使用分行及數碼渠道，去年分行的現金交易量跌三成，但客戶仍透過分行與客戶經理見面，就較複雜的財富管理討論或尋求諮詢，故此3年該行將會轉型分行，希望騰出更多空間提供更為不同的客戶體驗，配合客戶與該行專家討論財富管理需要。

該行今年2月宣布在港開設位於尖沙咀的首家優先私人理財中心，疫情下現時日均約10至20名客戶到訪該中心。王稱該中心正反映有關轉型概念，料年內會開設多一間同類中心。該行亦會以先導形式在3間分行引入「綠色」分行概念，透過數碼工具，實現無紙張開戶。她亦透露今年財富管理及零售銀行業務招聘400人，大部分為前線員工，至今吸納了約40名新血。

尖沙咀優先私人理財中心可飽覽維港景色。（張浩維攝）

所有分行將向內地客提供理財通開戶

數碼服務方面，王麗珠表示，今年底遙距銀行服務將會轉移到雲端，透過數據分析，客戶屆時可獲取個人化的數碼建議，例如投資方面的意見。

粵港澳大灣區「跨境理財通」至今未有具體落實時間，據計劃框架，欲辦理財通的客戶需親身跨境開戶。王麗珠表示，當理財通落實後，該行所有分行都會向內地客戶提供理財通開戶服務，該行已為此做好準備，目前香港約有100名員工服務國際、大中華區的客戶。