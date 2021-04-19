港股午後升幅收窄至不足200點｜持續更新

美國股市續保持強勢，三大指數於上周五皆高收。亞太區股市今早亦隨美股升勢，今早普遍向上。預料科技股將會為投資者關注焦點。
【13:43】
港股午後升幅收窄，報29139點，升169點，國指升11099點，升71點，科指升117點，報8349點。
【12:14】
港股今日低開後在科技股發力，以及汽車股及濠賭股協助下隨即倒升，更重上29200點。恒指中午收市報29201點，升232點，國指升1111點，升84點，科指升8371點，升139點，成交額為835.5億元。
騰訊（0700）升0.7%，報636.5元，美團（3690）升1.7%，報295.2元，阿里（9988）跌1.1%，報233元，小米（1810）升1.7%，報26.5元。
濠賭股方面，金沙（1928）升2.2%，報37.1元，永利（1128）升2.3%，報15.1元，澳博（0880）升5.5%，報10.38元。
汽車股亦上揚，吉利（0175）升6.4%，報23.2元，長汽（2333）升6.1%，報26元。
【11:23】
恒指維持約300點升幅，最新報29270點，升300點，國指最新報11140點，升112點，科指最新報8389點，升157點。
【10:41】
港股升幅擴大至逾300點，曾高見29319點，最新報29277點，升307點。國指升101點，報11128點；科指最新報8379點，升147點。
【10:15】
港股低開後隨即轉升，恒指最新報29206點，升236點，國指最新報11091點，升64點，國指升8333點，升101點。
騰訊（0700）升0.6%，報636元，美團（3690）升1.7%，報295.2元，阿里（9988）跌1.4%，報232.4元，百度（9888）升1.4%，報209.8元。
汽車股方面，吉利（0175）升6.2%，報23.15元，長汽（2333）升7.1%，報26.25元，廣汽（2238）升2.5%，報7.35元。
濠賭股亦上揚，金沙（1928）升2.6%，報37.25元，永利（1128）升3.1%，報15.22元。
鳳凰衛視（2008）升30.8%，報1.02元，電視廣播（0511）升2.3%，報9.63元，有線（1097）升3%。
【09:20】
恒指低開9點，報28960點，國指低開19點，報11008點，科指報8206點，低開25點。
騰訊（0700）低開0.3%，報630元，阿里（9988）低開1.5%，報232元，美團（3690）無升跌，報290.2元。