Bitcoin概念股大跌　火幣跌逾7%　美圖挫近5%｜港股異動

撰文： 黃文琪 最後更新日期： 2021-04-19 09:43

Bitcoin下跌，拖累Bitcoin概念股下跌，BC科技（0863）挫6.73%，歐科雲鏈（1499）跌6.15%；雄岸（1647）挫6.17%；美圖（1357）跌5.8%，火幣（1611）跌7.23%。

昨日，全球加密貨幣市場全線暴跌。當中Bitcoin從近61,000美元高位，曾跌至52,000美元，跌幅一度逾15%，現報57,076美元，日內跌幅為4.43%。

另一方面，加密貨幣第一股Coinbase創辦人Brian Armstrong出售公司股票套現2.9億美元，內部人士累計套現超46億美元。此外，Coinbase的首席財務官亦以388.73美元的價格套現約9,932萬美元。

另外，有市場消息稱美國財政部將指控數家金融機構使用加密貨幣洗錢。全球首隻反向BitcoinETF也已在多倫多交易所上市，這將為投資者提供一種無需使用保證金賬户或做空期貨就能做空Bitcoin的方式。

另據美銀證券的最新估計，全球Bitcoin網絡現在每年向大氣排放6,000萬噸二氧化碳，大致相當於希臘等國家的排放量。也就是説，隨着Bitcoin價格的上漲和交易量的增加，對環境的破壞也與日俱增。