瑞銀維持今年內地經濟9%增長預測　料政策不會急轉彎

撰文： 張偉倫 最後更新日期： 2021-04-19 14:31

內地上周五（16日）已公布首年經濟數據，GDP按年增幅達18.3%，按季增長0.6%。瑞銀投資銀行亞洲經濟研究主管暨首席中國經濟學家汪濤發表報告，考認到農曆新年前後，政府實施居民就地過年措施，限制部份經濟活動，且兩會前財政支出偏弱，亦未提前下達新增政府債券額度，相關因素均導致今年首季經濟增長幅度不及預期。她預期今年第二季內地經濟增長有望加速，並維持全年內地經濟增長9%預測幅度不變。

她亦預期地政策正常化會進一步推進，惟不會出現「急轉彎」情況。隨著經濟活動進一步恢復，預料未來政策重心會多關注槓桿及防風險，並逐步退出原來已實施的貨幣及財政刺激措施。因此預料剔除股票融資後，年底調整後社會融資增速可能會放緩至11%左右，減少流動性投放及收緊宏觀審慎措施主要驅動力，而非加息。

汪濤指出，目前市場利率仍處於人行合意區間，但未來數個月經濟增速反彈疊加流動性收緊，以及政府債券供給上升可能會推升短期利率及長期債券收益率，預料在9月或10月，人行可能輕微將逆回購利率及中期借貸便利（MLF）利率提升5個基點。雖然並非市場共識，不過實際貸款利率可能不會上行。

至於未來需關注，為隨著疫情對去年經濟活動的衝擊逐步顯現﹑金融條件收緊﹑監管立場由較為包容轉為相對收緊天下，以市場擔心通脹預期上升可能導致政策提前收緊，信用市場波動亦有可能增加。若處置不當，可能會出現局部信用事件。對整體信用而言，最大不確定性仍是疫情，包括疫苗有效性及接種速度。