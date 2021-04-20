恒指徘徊29100點　美團升幅收窄、阿里跌逾2%｜持續更新

撰文： 劉紹蘭 最後更新日期： 2021-04-20 11:28

美股三大指數回吐，隔晚道指跌123點或0.36%，收市報34077點。標指收市亦走低0.53%，報4163點；納指收市跌0.98%，報13914點。電動車大廠Tesla Model S發生致命交通意外，股價一度瀉逾6%，收市仍跌3.4%。

美團（3690）以先舊後新方式配股集資，擬按每股265至274元，較昨日收市價289.2元，折讓5.3%至8.4%，配售1.87億股，集資約512億元。報道亦指，美團獲股東之一的騰訊（0700），投資31億元，相信兩者將會成為今日市場焦點。

【11:25】

恒生指數最新報29109點，升2點或0.01%；恒生科技指跌17點或0.2%，報8328點。

創科實業（0669）揚2.5%，報142.3元，暫為表現最好的藍籌。

海底撈（6862）升1.8%，報51.4元。

長實（1113）亦升1.8%，報48.6元。

【10:26】汽車股回吐

恒生指數最新報29087點，跌19點或0.07%，成交金額達1,032.93億元。

恒生科指最新報8330點，跌16點或0.2%；阿里巴巴（9988）涉與五礦發展合營實施經營者集中，股價跌2.2%，報226.8元；騰訊（0700）跌0.8%，報622元；京東（9618）挫1.4%，報297.2元；網易（9999）跌0.7%，報165.9元。

汽車股回吐，比亞迪（1211）挫2.8%，報179.5元；長汽（2333）吐2.1%，報25.4元；恒大汽車（0708）瀉3.8%；贛鋒鋰業（1772）跌無升跌，報101.1元；吉利（0175）則升0.7%，報23元。

【09:56】美團倒升1.7%

美團（3690）倒升1.7%，報294.2元。騰訊（0700）仍跌0.5%，報624元。

恒生指數倒升19點或0.07%，報29125點。

【09:55】恒生指數倒升12點

恒生指數倒升12點或0.04%，報29118點。

【09:52】李寧一度飆近7%創新高

李寧（2331）首季銷售點（不包括李寧YOUNG）於整個平台之零售流水按年錄得80%至90%高段增長，股價一度飆近7%創新高，見64.95元，現仍升1.65%，報61.75元。

【09:48】阿里巴巴插逾2%

五礦發展與阿里巴巴（9988）合營企業遭國家市場監督管理總局立案調查，因涉嫌實施經營者集中。阿里股價插逾2%，現報226.6元。

美團（3690）續跌0.4%，報288.2元，成文額561.4億元；騰訊（0700）亦跌1.2%，報619.5元。

恒生指數最新跌130點或0.5%，報28975點；恒生科指跌68點或0.8%，報8277點。

【09:35】A股三大指數低開

內地股市三大指數低開，上證指數跌0.3%，報3468點；深證成指跌0.7%，報14062點；創業板指羨0.7%，報2878點。

【09:20】恒生指數低開143點

恒生指數低開143點或0.5%，報28962點；恒生科指低開74點或0.9%，報8272點；國企指數亦跌78點或0.7%，報11014點。成交賽達563.13億元。

騰訊（0700）低開1.1%，報620元；美團（3690）跌0.2%，報288.6元；小米（1810）連續11日回購，股價低開0.8%，報26.4元。

金融股方面，滙豐（0005）升1%，報46.45元；建行（0939）則跌0.9%，報6.49元；友邦（1299）跌1%，報97元；中國平安（2318）跌0.6%，報89.5元。

壹傳媒（0282）擬出售持有包括台灣蘋果日報及位於台灣一所物業的公司，與買家訂立不具法律約束力的諒解備此錄。股價今日大升逾14.8%，報0.209元。