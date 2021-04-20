瑞銀﹕去槓桿仍為內房股重中之重

撰文： 張偉倫 最後更新日期： 2021-04-20 19:20

瑞銀財富管理投資總監辦公室分析師駱昀婷指出，指出中資地產商公布的2020年財年業績，對債券投資者有利。受營收增長15%推動，其研究覆蓋開發商的息﹑稅﹑折舊﹑攤銷前溢利（EBITDA）增長為3%，而利潤率則下跌3個百分點至19%。總債務佔EBITDA比率由2019年的5.9倍降至5.4倍，利息覆蓋率由2.6倍降至2.4倍。流動性從1.2倍升至1.8倍。

平均融資成本下降30個基點至5.8%，2019年為6.1%，業績公布後，評級行動大多正面。

報告指出，相較去年第四季，開發商在業績發布會上，對今年銷售增長及利潤率作更謹慎指引，平均銷售目標下調至5到10%，去年第四季時則預測增長10%到15%，毛利率則由28%降至26%。管理層指出，總債務較去年同期增速約5%。

在樓市政策收緊環境下，瑞銀認為去槓桿仍是重中之重。該行研究覆蓋的發行人中，有11家將其「三道紅線」檔位晉升一檔至綠色。業務可持續性是另一個重點。愈來愈多開發商著眼於增加投資物業經營性收入。房企大多將商業模式擴展至價值鏈中的物業管理﹑渡假旅遊﹑老年公寓及酒店式公寓。龍頭企業擁有更多元化業務。

報告又提及，隨著利潤率收窄，部分領先開發商注重提高運營效率以節省成本。