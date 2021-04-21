港股全日低開低走跌531點　安踏插逾7%　恒大汽車瀉13%

撰文： 劉紹蘭 最後更新日期： 2021-04-21 16:25

恒指昨於29000點關口徘徊，欠缺方向。新冠肺炎疫情再度惡化，日本三地再度實施緊急狀態宣言。隔晚美股三大指數均低收，道指收市報33821點，挫256點或0.75%；納指收報13786點，亦瀉128點或0.92%；標指跌28點，收報4134點。

【16:10】「三桶油」低收 中石化挫近6%

港股全日低開低走，恒指收市報28621點，跌531點或1.8%；恒生科指跌126點或1.52%，收報8185點；國企指數收報10888點，跌197點或1.8%。大市成交額1,543.54億元。

安踏（2020）全日插7.7%，收報131.3元，成交金額173.6億元。特步（1368）亦跌1.8%，收報5.87元。

重磅科技股騰訊（0700）收跌2.2%，報609元；美團（3690）挫3.9%，收報282.2元；阿里巴巴（9988）瀉2.8%，收報221.8元；京東（9618）亦瀉3.6%，收報287.2元；快手（1024）跌3.7%，收報237元。

「三桶油」低收，中海油 （0883） 跌1.6%，收報8.23元；中石化 （0386） 挫5.9%，收報4元，中石油 （0857）跌2.5%，收報2.74元。

金融股方面，友邦（1299）跌2.2%，收報95.9元；滙豐（0005）跌近2%，收報45.2元。

恒大汽車（0708）收跌13%，報59.7元；長汽（2333）跌4.1%，收報24.45元；比亞迪（1211）跌2.8%，收報177.8元；吉利（0175）亦跌2.6%，收報22.5元。

【15:48】恒大汽車跌幅擴大逾13%，最新報59.4元。

【15:24】上證指數平收

內地股市個別發展，上證指數接近持平收市，全日收市報3472點，跌不足1點，成交3239.14億元。深成指低開高走，全日收市報14151點，升49點或0.35%，成交4196.1億元。

滬深300指數收報5098點，升15點或0.3%；創業板指數報2916點，升20點或0.72%。

【15:18】恒大汽車 插逾11%

恒生指數持續低走，最新報28654點，跌481點或1.7%；恒生科指跌119點或1.44%，報8191點。國企指數口191點或1.72%，報10894點。

恒大汽車 （0708）插逾11%，最低見60元，現造價報60.95元，仍跌11.2%。

【14:25】快手再創上市新低

恒指最新報28618點，跌517點或1.8%；恒生科指跌149點或1.8%，報8162點，大市暫成交金額1,178.58億元。

快手（1024）創股價上市新低，最低曾見232.4元，插5.5%，最新造價234元，仍瀉4.9%，成交金額12.31億元。

騰訊（0700）亦跌2.2%；美團（3690）挫3.7%；阿里巴巴（9988）挫3.3%；京東（9618）瀉4%；小米（1810）跌2.2%。

【13:15】必瘦站續揚3.8%

港股午後跌逾500，報28606點；科指跌2.1%，報8135點。

必瘦站 （1830） 主席再度增持合共91.2萬股，總代價約為669.9萬元。午後股價續揚3.8%，報7.44元。

恒大汽車 （0708） 跌幅擴大至逾7%，低見63.2元，現報63.7元。

【12:10】中華煤氣表現最好藍籌

港股半日跌474點，中午收報28661點，成交918億元。恒生科技指數跌1.7%，報8168點。美團（3690）半日跌2.4%，收報286.6元，成交額36.6億元；阿里巴巴（9988）跌3.1%，報221.2元；京東（9618）一度跌近5%，低見284元，半日挫3.8%，收報286.6元。

香港中華煤氣（0003）半日升0.5%，收報12.5元，暫為表現最好的藍籌。中電（0002）亦逆市升0.13%，收報76.9元。

安踏（2020）半日跌7%，中午收報132.3元。

金融股方面，滙豐（0005）半日跌2.2%，收報45.1元；友邦（1299）跌1.9%，收報96.2元。

其他個股方面，ASM太平洋（0522）升逾14%，收報115元。必瘦站（1830）曾飆近7%，高見7.66元，半日收升3.2%，報7.4元。

【11:07】中石化跌近5%

油價回吐，「三桶油」下跌，中石化 （0386） 跌挫4.7%，中石油 （0857）跌3.2%，中海油 （0883） 跌逾2%。

【11:05】港股跌幅輕微收窄約470點

港股跌幅輕微收窄，最新報28660點，跌475點或1.6%。恒生科指跌1.8%，報8164點。

蒙牛乳業（2319）回升0.9%，報44.15元。

【10:30】中移動業績多賺 股價反跌逾1%

恒生指數跌幅581點或2%，現報28554點。恒生科指報8137點，跌174點或2.1%。暫成交額639.65億元。

ATMJ股齊挫，騰訊（0700）跌1.8%，美團（3690）亦跌2.2%，阿里巴巴（9988）挫3.2%，京東（9618）瀉3.7%，小米（1810）跌3%，快手（1024）瀉3.3%。

友邦（1299）挫2.2%，報95.9元；建行（0939）亦跌0.9%，報6.49元。

中移動（0941）跌1.1%，報51.8元。

【09:53】日經指數插逾500點

亞太股市受壓，日經指數最新插533點或1.8%，報28567點；韓國KOSPI指數跌39點或1.23%，報3181點。

澳大利亞S&P/ASX200指數跌36點或0.52%，報6884點。

【09:49】恒指跌幅擴大近500點

恒生指數跌幅擴大至495點，現報28640點。恒生科指報8167點，跌143點或1.7%。暫成交額360億元。

安踏（2020）跌幅收窄至6%，報133.7元；李寧（2331）亦跌2.8%，報61.25元。

美團（3690）跌1.4%，報289.6元；騰訊（0700）跌1.5%，報613元；阿里巴巴（9988）挫2.7%，報222元。

濠賭股受挫，其中藍籌銀娛 （0027） 跌4.2%；金沙 （1928） 跌2%。

【09:36】內地三大指數低開

內地股市今早偏軟，三大指數低開。上證指數最新報3458點，跌14點或0.42%；深證成指報14043點，跌58點或0.42%；創板指報2885點，跌10點或0.36%。

【09:20】恒生指數低開433點

恒生指數低開433點或1.5%，報28702點。恒生科指低開149點或1.8%，報8161點。國企指數報10925點，跌160點或1.5%。

美團（3690）跌2.2%，報287.2元；勝訊（0700跌1.3%，報614.5元；阿里巴巴（9988）跌2.7%，報222元；京東（9618）續跌2.8%，報289.8元。

安踏（2020）現有股東配售8,800萬股，套現最多117.81億元。今早股價低開7%，報132.2元，成交額118.4億元。