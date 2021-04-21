港股跌逾500點　科技指數挫逾2%　ATMXJ股齊挫｜持續更新

恒指昨於29000點關口徘徊，欠缺方向。新冠肺炎疫情再度惡化，日本三地再度實施緊急狀態宣言。隔晚美股三大指數均低收，道指收市報33821點，挫256點或0.75%；納指收報13786點，亦瀉128點或0.92%；標指跌28點，收報4134點。
【10:30】中移動業績多賺 股價反跌逾1%
恒生指數跌幅581點或2%，現報28554點。恒生科指報8137點，跌174點或2.1%。暫成交額639.65億元。
ATMJ股齊挫，騰訊（0700）跌1.8%，美團（3690）亦跌2.2%，阿里巴巴（9988）挫3.2%，京東（9618）瀉3.7%，小米（1810）跌3%，快手（1024）瀉3.3%。
友邦（1299）挫2.2%，報95.9元；建行（0939）亦跌0.9%，報6.49元。
中移動（0941）跌1.1%，報51.8元。
【09:53】日經指數插逾500點
亞太股市受壓，日經指數最新插533點或1.8%，報28567點；韓國KOSPI指數跌39點或1.23%，報3181點。
澳大利亞S&P/ASX200指數跌36點或0.52%，報6884點。
【09:49】恒指跌幅擴大近500點
恒生指數跌幅擴大至495點，現報28640點。恒生科指報8167點，跌143點或1.7%。暫成交額360億元。
安踏（2020）跌幅收窄至6%，報133.7元；李寧（2331）亦跌2.8%，報61.25元。
美團（3690）跌1.4%，報289.6元；騰訊（0700）跌1.5%，報613元；阿里巴巴（9988）挫2.7%，報222元。
濠賭股受挫，其中藍籌銀娛 （0027） 跌4.2%；金沙 （1928） 跌2%。
【09:36】三大指數低開
內地股市今早偏軟，三大指數低開。上證指數最新報3458點，跌14點或0.42%；深證成指報14043點，跌58點或0.42%；創板指報2885點，跌10點或0.36%。
【09:20】恒生指數低開433點
恒生指數低開433點或1.5%，報28702點。恒生科指低開149點或1.8%，報8161點。國企指數報10925點，跌160點或1.5%。
美團（3690）跌2.2%，報287.2元；勝訊（0700跌1.3%，報614.5元；阿里巴巴（9988）跌2.7%，報222元；京東（9618）續跌2.8%，報289.8元。
安踏（2020）現有股東配售8,800萬股，套現最多117.81億元。今早股價低開7%，報132.2元，成交額118.4億元。