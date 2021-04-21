美英債券市場仍可被看好？　滙豐策略師拆解﹕呢個指標為關鍵！

撰文： 張小意 最後更新日期： 2021-04-21 10:25

債券市場在今年大幅調整，其中美國十年期國債孳息率曾突破1.7厘，更觸發新經濟股因「殺估值」而大跌。不過大行仍看好英國及美國債市前景，認為只要中央銀行能就利率政策變化做好溝通，就算將現行量化寬鬆措施規模縮減，英國國債價格仍會上揚。

據《新浪財經》報道，即使美國和英國在疫苗刺激下的經濟復甦已經街知巷聞，但滙豐認為，整體的基本面仍然預示央行利率將保持低位，債券價格存在被低估現象。

Lawrence Dyer等滙豐策略師表示，美聯儲的平均通脹目標政策意味着主動實施貨幣緊縮的時代已經一去不返。滙豐英國利率策略主管Daniela Russell認為英倫銀行可能很快會考慮取消債券購買計劃，但是與直覺相悖的是，此舉將導致英國國債收益率下跌的可能性升高 ，原因是央行不再將加息作為優先事項。

儘管每種分析都是基於美聯儲和英倫銀行特有的政策，但它們都指向相同的結論。

料英國十年期國債息率續向下

滙豐預計，到2021年底至2022年，美國10年期國債收益率將從周一（4月19日）約1.6厘降低至1厘。同年期英國國債的收益率約為0.75厘，但到2021年年底料將下降至0.5厘，2022年進一步下降至0.3厘。滙豐對美國和英國國債收益率的預測均遠低於市場共識。

Dyer的團隊表示，「我們對利率長期下行的預測並非基於短期的國內周期因素，如果我們更關注長線國際驅動力的做法是正確的，那麼市場現在可能行動的太快，目前還不是押注高利率的時候」。

過去幾年來，Steven Major領銜的滙豐固定收益團隊所作出的關於利率將在長期保持超低水平的預估已得到了基本驗證。不過其過程也並非一帆風順，今年第一季度債市的暴跌就令Major和他團隊中的分析師被打的措手不及，不得不低頭認錯。

Dyer的團隊表示，市場還沒有認識到平均通脹目標對未來升息時機和加息幅度的意義。如果美聯儲要達到長期內通脹率2%的目標，貨幣政策保持寬鬆的時間必須久於前幾次復甦時。

縮減量寬規模不影響債息

Russell領導的小組預計英倫銀行可能改變退出策略，在考慮加息之前優先縮減量化寬鬆措施規模。儘管市場普遍認為量化寬鬆推動收益率下降，逆轉政策會導致收益率上升，但滙豐銀行判斷，量化寬鬆速度的調整或結束都不會對債券收益率產生重大影響。

政策利率預期才是關鍵，只要在政策展望方面的溝通適宜，加息前任何解除量化寬鬆政策的措施都會推動英國國債走高。考慮到政府財政對短期利率的敏感性，此舉也可能具有改善財政的作用。