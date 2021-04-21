加拿大央行或將率先縮減QE

撰文： 李進 最後更新日期： 2021-04-21 17:34

《金十數據》報道，加拿大央行將於周三（21日）公佈最新利率決定。央行行長Tiff Macklem將召開新聞發佈會。

本次加央行的利率決議被認為較棘手，因為良好的經濟數據與廣泛的疫情限制措施形成矛盾。此次決議也被視為加央行的一個轉折點。

機構普遍預測，加央行料按兵不動，將維持利率在0.25厘不變，但可能上修經濟前景並縮減購債規模。這將是迄今發達國家在減少抗疫緊急貨幣刺激方面採取的最大舉措之一。財經網站FXSTREET高級分析師Joseph Trevisani表示：

「加拿大央行可能會暗示將收緊貨幣政策，從而預示美國利率未來的走向。這也是美聯儲最終必須走的方向。」

可能縮減購債規模

不斷改善的經濟前景和官員們最近的言論表明，加央行或將在此次決議中縮減購債規模。若真如此，這也將是所有主要央行中首個縮減購債規模的央行。

加拿大央行副行長Toni Gravelle在3月曾表示，該行將在未來兩個月結束或暫停為維持市場流動性而設立的五項政策工具。他還稱央行正在評估調整債券購買步伐的方式，並且會減緩步伐而非踩剎車。

Laurentian Bank Securities(勞倫森林銀行證券)的經濟學家Dominique Lapointe在電子郵件中説：

「自1月份以來，加拿大的經濟前景已有明顯改善。加拿大央行已準備好擺脱加速器。」

除此之外，考慮到加拿大債券市場的規模，其目前的量化寬鬆計劃被認為太大，購債計劃比其他G7國家都要激進。

過去一年，加拿大央行購買了約2,800億加元的加拿大政府債券，使其資產負債表膨脹至經濟產出的四分之一左右。據加拿大帝國商業銀行固定資產負責人伊恩·波利克(Ian Pollick)估計，該央行目前擁有逾40%的未償債券，並可能在幾個月內超過50%，因為杜魯多政府今年減少了約900億加元的發債量。

僅出於技術上的考慮，隨着政府融資需求的下降，該央行也需要予以削減。

目前，加拿大央行每周購買價值40億加元的政府債券，預計在此次利率決議後，購債規模將縮減至30億加元。投資者將密切關注加拿大央行是否會進一步縮減購債。

不過，官員們不希望比其他主要央行超前太多，例如美聯儲都還謹小慎微。如果加央行獨自行動，可能會引發貨幣貶值，自找麻煩。

可能上修經濟前景展望

鑑於美國經濟刺激法案的出台、加拿大經濟數據的較好預期和大宗商品不斷上漲的價格，預計加拿大央行將上修經濟前景展望。

有關經濟預期的數據將體現經濟的快速復甦。加拿大和全球的封鎖經驗表明，封鎖是暫時的，隨着工人和企業對疫情限制措施作出相應調整，經濟收縮的程度將有所減輕。

根據路透4月12日至16日對40名經濟學家進行的調查預計，加拿大經濟今年有望增長5.8%，這將是13年來最快的年度擴張速度，也是自2019年4月開始調查以來的最高預測。

可能暗示加息時間點

加央行官員們還可能給出加息時間線方面的暗示。當前的指引暗示2023年前加央行不會採取加息行動。

但由於加拿大的經濟表現已取得「驚人的」成績，市場因此預期加央行將提前加息，目前預期明年此時的加息可能性為60%。

分析稱，行長麥克勒姆還有逆轉這些預期的空間。他可以説經濟上的疲軟很難衡量，更快的增長並不意味着供應過剩會減少。央行還可以對勞動力市場的不均衡復甦表示出更大的擔憂。

另外，當前疫情依然嚴重，加拿大部分地區仍處於最嚴重的狀態。這促使加拿大最大的省安大略近期採取了最激進的措施來限制人員的流動。

加拿大皇家銀行副首席經濟學家戴恩·戴斯渣丁斯(Dawn Desjardins)在電話中説：

「我認為他們會保持謹慎的樂觀態度。」

市場會如何反應？

加元周二(4月20日)遭到了拋售，因投資者預計加拿大央行將採取謹慎措施。過去的一個月，美元兑加元一直在1.2470至1.2647的窄幅交易區間內交易。

Fxstreet撰文稱，如果加拿大央行今晚維持積極的前景展望並強調復甦進程，美元兑加元或將回落至1.25；若其關注風險，且聲明基調以謹慎為主，美元兑加元或回升至1.27上方。

另外，機構預測，若加拿大央行暗示將在年底前繼續縮減購債規模，加元兑美元的表現將繼續優於其他貨幣對。

瑞士信貸的經濟學家也對加元前景表示樂觀，維持美元兑加元跌至1.2260的預測。

瑞士信貸認為，目前新冠疫情和與封鎖有關的增長前景風險有限，預計將被額外財政支出的前景所部分抵消。此外，預計加拿大央行可能會宣佈一項非常漸進的減少資產購買的計劃，料對加元產生積極影響。

路透社稱，美債投資者除了需密切關注周三(4月21日)的20年期美債的標售情況外，「近鄰」加拿大的國債市場也被視為周三(4月21日)的重頭戲。

4月21日加拿大央行的決議是否會導致加拿大國債收益率大幅波動，目前還很難説，其中部分市場預期可能已反映在定價中。