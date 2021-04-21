陳易希﹕一次意外損失50萬元加密貨幣　成斥數百萬研電子錢包之因

撰文： 黃祐樺 最後更新日期： 2021-04-21 14:54

Bitcoin（比特幣）等加密貨幣價格走勢，在過去半年不時成為各大主要媒體焦點新聞，特別是美國虛擬貨幣交易所Coinbase掛牌，將相關產品的認知度進一步提高。可是目前欠缺獲監管機構批准的虛擬貨幣交易所，是本港推動加密貨幣交易的障礙。有「星之子」之稱的陳易希，投資數百萬研發具加密貨幣錢包功能的即時通訊程式軟件「Talk+」，方便用戶進行交易；又預期用戶人數可達6位數字，期望投資可於兩至三年內回本。

錢包功能結合通訊軟件，用戶可以随時通過通訊錄將加密貨幣傳送。交易過程無須要求對方提供傳送地址。

何以啟發他進行此方面研究？陳易希笑言，皆因8年前掘礦設備硬件發生故障，致其遺失加密貨幣的「加密密匙」，最終損失價值接近50萬加密貨幣。

目前Talk+內的電子錢包，可以支援10種加密貨幣。（資料圖片）

支援逾10種加密貨幣

錢包暫時支援包括，比特幣、以太幣、狗狗幣，以及幣安幣等逾10種加密貨幣，而日後亦會加入不同幣種。錢包亦支援用戶以信用卡方式向第三方買幣。同時可以確保第三方無法進行截取通訊內容，令內容得以加密。

陳易希指，現時一個比特幣交易的手續費則需要逾200多元，在Talk+新發佈期間，用戶可免手續費，暫時未有計畫收費。他指出希望可先做到回饋使用者，亦未有賺錢的打算。就算日後作收費安排，相信亦會較市場低。

陳易希（前排左四）認為監管有利加密貨幣市場成熟及正規化。（資料圖片）

冀日後成立「保障基金」保障客戶利益

「Talk+」同時加強電子錢包安全，除了會將用戶95%的加密貨幣放於多個離線的冷錢包外，更要設立「電子錢包保障基金」，以賠償用戶日後因黑客入侵等原因引致的損失。惟陳易希指，「保障基金」需有待日後有確實收益方可建立，而基金金額亦取決於用戶數量，故未來會再公佈相關細節。

對於政府有意規管加密貨幣交易，陳易希認為監管有利加密貨幣市場成熟及正規化，而自己則看好加密貨幣未來的發展。