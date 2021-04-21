大劉澄清無挖福臨門角　曾拒絕向徐德強借錢　兼勸對方申請破產

撰文： 張偉倫 最後更新日期： 2021-04-21 21:28

位於灣仔﹑有富豪飯堂之稱的福臨門，曾為華人置業（0127）前主席兼大股東劉鑾雄的飯堂。早年每到午飯時間，不少記者總會在福臨門門前，等待人稱大劉的劉鑾雄出現。可是近年大劉稱因福臨門出品水準下降，已不再光顧該食肆。近期再有專欄作家指出，指大劉拒絕向福臨門第三代徐德強借錢，並且挖走大批廚師。華置發言人指出，當年大劉在福臨門點了「乾炒牛河」發現水準下降，一問之下才發現原來福臨門的廚師已被炒，所以聘用為家廚，並無挖角。

至於有關徐德強向他借錢一事。華置發言人指出，早年徐德強曾親自前往大劉辦公室借錢，當大劉向對方問及還款計劃時，卻被嚇得目瞪口呆，最終並無向徐德強借錢。其後一年大劉如常不時到福臨門光顧，其中一次徐德強於貴賓房門口再次提及借錢一次，大劉便好言相勸對方，別再累積新債務，著他申請破產。

有關挖角一事，大劉在嘗試由福臨門新廚師製作的乾炒牛河，曾向新廚師提出意見，再試仍覺得未理想。其後徐德強以短訊通知他，原有廚師已被裁走。對該批廚師大劉感到可惜，在兩個月後該批被裁廚師成為大劉家廚。

發言人指出早於2017年已向傳媒表示，並非在該批廚師於福臨門工作時挖角，是他們離開後才聘用，以免廚藝失傳。去年大劉妻子﹑「甘比」陳凱韻亦於社交媒體解釋，是因為福臨門換了大廚，食物水準下降不符大劉個人要求，才不再光顧。