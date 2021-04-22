美股｜各大指數個股反彈　道指收高316點　Netflix暴跌7.4％

撰文： 楊倩 最後更新日期： 2021-04-22 05:26

週三美國股市從連續兩天的跌勢中回復，收市道瓊斯工業平均指數上漲316.01點或0.9％，至34137.31。標準普爾500指數上漲0.93％至4173.42，而納斯達克綜合指數上漲1.19％至13950.22。細盤股羅素2000指數大幅上漲51.42或2.35％，至2239.63，其今年漲幅超過13％。

道指成分股中，IBM延續前一天升勢，再升3.9%；前一天跌近5%的Nike（NKE）周三收復部分失地，升2.195%。Visa（V）以及工業股Caterpillar（CAT）分別升約2%。前一天暴跌8.5％的聯合航空（UAL）反彈3％。

納斯達克及標普500成分股中，Netflix股價周三暴跌7.4％表現包尾。其於周二收市後宣佈季度財報，訂戶數量遠低於預期。

熱門中概股周三表現各異。本港有上市的美股預托證券ADR，攜程（TCOM）升3.9%報38.05美元，嗶哩嗶哩（BILI）升3.657%，報價104.23美元；百度升3.2%，報214.65美元。阿里巴巴（BABA） 跌0.178%，報價229.48美元。愛奇藝（IQ）升7.9%，騰訊音樂（TME）升6.4%。前一天暴跌23%的富途控股（FUTU）周三再跌2.7%，股價報132.56美元。