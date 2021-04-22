恒指升逾百點　京控煙協會反電子煙新規　思摩爾漲逾6%｜持續更新

撰文： 劉紹蘭 最後更新日期： 2021-04-22 13:30

美國總統拜登擬再推規模最少10,000億美元的刺激經濟新計劃，美國10年期國債債券收益率跌至1.54%水平。美股連跌兩日後，道指重上34000關，收市仍升316點或0.93%，收報34137點。納指揚1.19%，收報13950點。標指收升38點或0.9%，收報4173點。

【13:20】思摩爾漲逾6%

恒指午後升118點或0.41%，報28739點；恒生科指報8259點，升74點或0.9%。

美團（3690）、騰訊（0700）升逾2%。

友邦（1299）升0.7%，港交所（0388）升0.9%。

思摩爾（6969）漲逾6%，報56.4元。內地傳媒引述北京市控煙協會，該會反對有關提議，認為國家煙草專賣局本質上是在執行煙草總公司的企業職能，不適合作為電子煙的監管單位。

【12:10】赤子城科技半日飆近24%

恒生指數半日升132點，報28754點，恒生科技指數升1%，報8269點，國企指數收報10930點，升41點或0.4%；成交金額920億元。

ATMJX股走勢個別，美團（3690）半日彈升2.5%，中午收報289.2元；騰訊（0700）亦彈1.8%，收報620元；京東（9618）揚1.1%，收報290.4元；小米（1810）升1%，收報26.7元；惟阿里巴巴（9988）跌0.1%，收報221.6元。

汽車股長汽（2333）績後插12.3%，中午收報21.45元；吉利（0175）亦瀉3.1%，收報21.8元；比亞迪（1211）微跌0.3%，收報177.3元。

中國燃氣（0384）半日插13.9%，收報28.15元。建滔（0148）瀉近一成，收報41.7元。

SaaS概念股普升，赤子城科技（9911）半日飆23.7%，中午收報6.95元；阜博集團（3738）亦勁升11.8%，收報37.4元；中國有贊（8083）揚5.7%，收報2.79元。

【11:30】中生製藥揚近4%

恒生科指最新升逾1%，美團（3690）上揚2.5%，報289.2元；騰訊（0700）升1.6%，報619元；京東（9618）升1%，報290.2元；阿里巴巴（9988）則微跌0.1%，報221.6元。

小米（1810）升0.8%，報26.65元。

其他藍籌股，中生製藥（1177）揚3.7%，報8.5元。安踏（2020）漲2.7%，報134.8元。海底撈（6862）亦反彈2.8%，報51.8元。

【11:05】中移動漲2%

恒生指數再度上升約150點，現報28769點；恒生科指漲78點或1%，報8263點。大市暫成交額777.49億元。

三大中資電訊股，聯通（0762）揚1.32%，報4.6元；中移動（0941）漲2%，報53.5元；中電信（0728）升1.5%，報2.74元。

【10:35】航運股跑出 太平洋航運勁升近1成半

波羅的海乾散貨指數（BDI）連升六日至逾10年高位，航運股跑出，太平洋航運（2343）曾一度高見2.74元，勁升14.6%，現造2.69元，仍抽升12.6%，成交金額1,517萬元。

其他相關股，中遠海控（1919）亦漲6.9%；東方海外（0316）揚7.2%；中遠海發（2866）升1.4%。

【10:22】港股升幅收窄

恒生指數最新報升80點0.3%，報28702點；恒生科指報8232點，升47點或0.6%。

折讓9%配股的中國燃氣 （0384） 跌幅擴大插逾12%，低見28.55元，跌穿配售股29.75元。最新造價28.7元，跌12.2%。

攜程 （9961）飆逾4%，高見296.8元，創上市後新高，最新報295.6元，升4.7%。攜程公布，聯席代表及代表國際承銷商已悉數行使超額配股權，涉及合共474.53萬股，以每股268元計，額外集資約12.7億元。

【09:50】長汽逆市瀉逾1成

汽車股個別走勢，恒大汽車（0708）彈升6%，報63.25元。長汽（2333）則插11.5%，報21.7元；吉利（0175）升3.8%；比亞迪（1211）亦跌0.3%，報177.3元。

恒生指數現升118點，報28740點。

【09:35】國壽發盈喜 高開逾3%

國壽 （2628）昨發盈喜，股價今早高開3.1%，現升2.2%，報15.92元，成交有2,594萬元。

恒生指數最新升161點或0.6%，報28783點。恒生科技指數升96點或1.2%，報8281點。

【09:20】恒生指數高開95點

恒生指數開報28716點，升95點或0.33%；恒生科技指數開報8263點，升78點或0.95%；成交額163.1億元。

阿里巴巴（9988）股份成軟銀融資的抵押品，股價無升跌，報221.8元；美團（3690）反彈升2.2%，報288.4元；騰訊（0700）亦彈2.1%，報621.5元；快手（1024）回升1.6%，240.8元。

中國燃氣（0384）開跌9%，報29.75元。建滔（0148）跌6.3%，報43.4元。

港交所（0388）報480元，升0.1%；友邦（1299）無升跌，報95.9元。

中移動（0941）升0.7%，報52.8元。

油股方面，中石油（0857）跌0.7%，報2.72元；中石化（0386）微升0.5%，報4.02元。