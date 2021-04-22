航運股有色金屬股跑出　分析員看好後者可再向上衝｜投資理財

撰文： 張偉倫 最後更新日期： 2021-04-22 16:02

今年投資主題仍是科技股？看看農曆新年後北水開始出現淨流出，騰訊（0700）及美團（3690）科技股先後由股東減持或公司抽水，以及美國國債孳息率上揚等不利因素，科技股處於有波幅而無升狀況。反而被歸類入舊經濟股的航運股及有色金屬股，今年表現相當突出，輕鬆地跑贏科技股。航運股能否續保持強勢，為投資者關注對象。

證券業人士指出，經濟復甦概念為航運及有色金屬股的上升動力，惟提醒投資者，經濟復甦概念已開到荼靡，難再重覆年初以來的升幅。

BDI累升2.7倍

經濟復甦概念為航運市場從去年低位反彈的動力。其中反映運送煤炭及鐵礦石等乾散貨航運活躍程度的波羅的數乾散貨指數（BDI），在過去一年逾2.7倍。截至今年4月21日，BDI收市報2,710，一年內累計升幅272%。至於反映內地出口集裝箱運價的中國出口集裝箱運價指數（CCFI），於4月16日公布的最新指數為1853.53，按年升213%。兩項數據皆反映出，投資者對疫後經濟出現強勁復甦。

在此背景下，航運股及有色金屬股獲投資者追捧無須感到意外。大行亦不時發表報告，唱好相關股份。高盛日前發表報告，指出銅相等於新石油，預料銅價在未來12個月每噸可見11,000美元，四年內更可以高見15,000美元。以4月21日倫敦金屬交易所（LME）每噸收市價9,322美元計算，即四年內銅價可以累升約61%。

滙豐最新發布的報告指出，內地鋼鐵業行業已進入上升周期，又預料產品售價及毛利率上升，將馬鞍山鋼鐵（0323）及鞍鋼股份（0347）H股評級，由「持有」升至「買入」，並將兩者目標價升至3.8元及5.9元。

航運股及金屬資源股，在今年內表現遠較騰訊等科技股理想。就以馬鋼為例，截至21日，年內累計升幅達48%；東方海外（0316）年內累計升幅為58.8%。反觀騰訊，年內累計升幅共只有7.6%，明顯不及馬鋼及東方海外。

料金屬股可再向上衝一段

相關股份的理想表現能否延續，為不少投資者關注重點。第一上海首席策略師葉尚志指出，航運股升勢正反映投資者對經濟復甦，以及通關後貿易增長的憧憬，可是有關股份在過去一段時間已累積不少升幅，相信未來難以重現在今年首季爆升情況。

談及有色金屬股時，則指出受惠美元轉弱帶動有色金屬價格上揚，相信有色金屬股股價能向上衝一衝。