原材料價格急升　P&G、可口可樂等預告上調全球商品售價

撰文： 李進 最後更新日期： 2021-04-22 20:58

引述《華爾街見聞》報道，近期隨着生產成本價格不斷上漲，寶潔（P&G）、金佰利、可口可樂等跨國消費巨頭公佈了旗下商品漲價的計劃。

周二（20日）全球日化用品巨頭寶潔公司宣佈，2021年秋天開始，將對嬰兒護理、女性護理和成人護理產品提價，以應對大宗商品成本上漲所帶來的壓力。

寶潔加價行動被認為是更廣泛範圍內漲價的一個前兆。寶潔公司首席運營官喬恩·莫勒表示：「商品成本出現了明顯漲幅，超出此前預期，這一勢頭可能還會在相當長一段時間裏存在。」

全球日化用品巨頭寶潔公司宣佈將會對嬰兒護理、女性護理和成人護理產品提價，以應對大宗商品成本上漲所帶來的壓力。（資料圖片）

寶潔的競爭對手、全球最大紙製品生產商之一金佰利，3月亦宣佈將於6月下旬漲價。此次加價商品涉及紙尿褲、衞生紙和衞生棉條等一系列日常衞生用品，漲幅將在中至高個位數的範圍內。

此外，荷美爾（Hormel）、斯味可（Smucker's）等美國食品生產商亦紛紛公佈了上調產品價格的計劃。

跨國消費巨頭集體加價的原因

跨國消費巨頭集體加價主要是由於大宗商品成本大幅提升。對上一次因成本上漲而大幅提價是在2018年，當時飆升的紙漿價格推高了紙尿褲、衞生紙和其他商品的成本。

製造費用和原材料成本壓力的不斷上升的同時，工人薪酬也在不斷上漲，尤其是對中小型企業來説。美國不斷增加的財政刺激措施和失業救濟金一定程度上導致了勞動力短缺，企業被迫支付更高的工人薪酬。

此外，運輸成本和能源成本亦因為疫情的原因有所推升，從而令大宗商品整體成本上漲。上游大宗商品漲價逐漸向下遊傳導，從而導致消費者為商品漲價買單，進而引發通貨膨脹。

隨着多個國家及地區的疫情仍然持續，愈多國家出現首宗個案，或是有社區爆發的跡象，病毒傳播對經濟的影響亦會愈來愈大。圖為3月2日美國加州一名男子購買清潔用品。（Getty）

通脹上升預期升溫 美聯儲認為仍可控

聯儲局（FED）認為，目前通脹可歸因於貿易摩擦、新冠疫情等因素帶來的供應鏈中斷，通貨膨脹是由供應驅動的。但實際上，通脹正在向需求側轉移。因為隨着財政刺激措施和失業救濟金的不斷增加，以及疫苗接種的不斷推進，消費者的消費意願和購買能力正在復甦。

寶潔等公司的價格上漲表明，通貨膨脹將長期存在，原因很簡單：公司一旦提高商品價格，便不會再降低價格。2018年，各大型消費品公司因紙漿成本上漲而對紙製商品漲價後，即使紙漿價格後期有所下降，商品價格也沒有隨之降低。

外匯交易機構Oanda分析師認為，消費巨頭集體漲價，這可能最終會使聯儲局放棄對通脹暫時保持中立的立場。

不過，聯儲局主席鮑威爾3月曾承諾將通脹控制在一定範圍內。他一直認為，低通脹限制了聯儲局採取寬鬆政策對抗經濟衝擊的能力，過去10年美國一直處在低通脹中，故聯儲局的目標是將通脹適度提高到2%以上。