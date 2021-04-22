惠譽將中國華融列入負面評級觀察名單

撰文： 劉紹蘭 最後更新日期： 2021-04-22 18:47

評級機構惠譽將中國華融（2799）的「A級」長期發行人違約評級列入負面評級觀察名單。同時亦將Huarong Finance II Co., Ltd.、Huarong Finance 2017 Co., Ltd.及Huarong Finance 2019 Co., Ltd.所發行高級無抵押債券，以及次級票據的評級也列入負面評級觀察名單。

惠譽指，該債券與中國華融的信用狀況，和對華融旗下離岸融資平台華融國際信用狀況的內部評估結果相關聯。

惠譽稱，採取評級行動的原因是，華融延遲刊發去年業績的公告，及其框架透明度有限，因而可能造成不確定性影響。若華融的獨立信用狀況趨於惡化，令其履行政策職能的能力受到制約，則該公司評級可能承壓。若惠譽認為華融缺少政府支持，則可能會對確定該公司評級的政府相關企業（GRE）評級因素重新做出評估。

然而，惠譽相信政府支持不足的可能性較小，其目前使用的評級方法已考慮到華融在需要時獲得政府特別支持的可能性較高。若華融延遲刊發年報的問題得到及時解決，且有跡像表明其獨立信用狀況以及政府提供支持的意願保持不變，則惠譽可能會考慮將其移出評級負面觀察名單。