證監會與警方拘捕4人包括上市公司高層　涉虛假交易盜用資金

撰文： 許世豪 最後更新日期： 2021-04-22 19:15

證監會與警方商業罪案調查科，今日（22日）對一個涉嫌干犯市場失當行為及欺詐罪行的集團採取聯合行動，於全港多個地點以串謀詐騙罪名拘捕了4人，包括3男1女，年齡介乎26至63歲。

涉嫌串謀透過虛假交易盜用公司資金

被捕人士包括上市公司的3名高層人員，他們涉嫌串謀透過虛假交易盜用該公司資金，當中涉及超過1,900萬元。所有被捕人士現時被警方拘留以作進一步調查，同時案件調查仍在進行中。

據消息人士透露，證監會與警方在調查「唱高散貨」市場操縱的案件時，曾調查數間上市公司，發現其中一間公司內部亦有問題，有人涉嫌透過虛假交易盜用公司資金，涉案高層包括該公司主席及董事。

據了解，該上司公司今早開市前已經宣布停牌。

證監會與警方於新聞稿中亦指出，今次行動是繼3月4日及5日，對一個活躍且組織嚴密、涉嫌進行「唱高散貨」市場操縱計劃的集團，所展開的跟進行動，並搜查了某香港上市公司的辦事處及其高層人員的住所。

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警方指，是次聯合行動不僅展現證監會與警方在打擊複雜及嚴重金融罪行方面合作無間，同時亦顯示雙方致力保障公眾利益及維持香港金融市場的廉潔穩健和聲譽。