羅兵咸永道：上市內銀去年整體淨利潤1.63萬億人幣　按年跌0.11%

撰文： 胡學能 最後更新日期： 2021-04-22 19:29

會計師事務所羅兵咸永道發表報告，分析38間有上市的內地銀行，2020年整體淨利潤1.63萬億元人民幣，按年跌0.11%。當中6間大型商業銀行在2020年保持盈利增長，實現淨利潤1.16萬億元，按年增1.77%；股份制銀行實現淨利潤3,970億元，跌3.3%；23間城農商行的淨利潤普遍下滑，整體按年減少9.85%至763億元。

報告分析顯示，2020年上市銀行營業收入的增長主要依靠利息淨收入提振，中間業務收入受減費讓利政策影響，對利潤貢獻有限。伴隨年內全球金融市場的波動，匯率、利率及資產價格波動導致其他非息收入下降。另方面，隨信貸風險暴露，2020年上市銀行信貸成本上升顯著，報告分析的38間上市銀行減值損失較去年增14%，對淨利潤增長產生明顯抵減效應。

截至2020年末，38家上市銀行的總資產達200.6萬億元，按年增10.09%，其中，貸款餘額為17萬億元，比2019年末增加12萬億元，增幅12.19%。個人貸款2018年至2020年增速分別為16.92%，14.66%和13.27%。

公司貸款增速不斷加快，2018年至2020年分別為5.3%，8.24%和11.97%，2020年，中國銀行業採取多種措施持續加大不良資產處置力度，其中核銷仍然是最主要的不良資產處置手段。38間銀行的貸款核銷金額1.15萬億元，較2019年增加16.27%。不良貸款餘額1.7萬億元，較2019年末增加15.37%：不良率微升0.04個百分點至1.51%，不良額與不良率「雙升」，逾期率回落，下降0.2個百分點至1.49%。 這主要是因為上市銀行風險識別能力提升，風險分類標準不斷提高及不良處置力度加大。報告認為，上市銀行仍需密切關注中長期的信用風險暴露，並提前佈局採取積極應對措施。

2020年，上市銀行的資本充足率總體表現平穩，同時，上市銀行的核心一級資本充足率普遍承受更大壓力，這主要是因為這些銀行的盈利增速放緩導致內生資本積累不足，資產規模擴張持續增加資本耗用，核心資本的補充手段有限且增資條件也較嚴格。