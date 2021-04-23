恒生指數升幅擴大至200點　平保績後飆逾3%｜持續更新

撰文： 劉紹蘭 最後更新日期： 2021-04-23 09:48

美國總統拜登擬向富人徵收合共最高43.4%資本利得稅，美股隔晚回吐，三大指數低收。道指、納指和標指均跌不足1%，分別收報33815點、13818點及4134點。

亞太區股市今早全線向下，截至09時10分，日經指數插逾300點，最新報28881點；韓國KOSPI指數亦微跌16點或0.52%，報3160點。

【9:47】平保績後飆逾3%

恒生指數升幅擴大至逾200點，最新報28959點，直迫29000點。恒生科指報8378點，升98點或1.2%。

平保 （2318） 績後升幅擴大至近3%，報88.8元。

【09:40】內地股市個別發展

內地股市個別發展。上證指最新報3463點，跌1點或0.03%；深證成指報14237點，升28點或0.2%；創板指報2955點，升16點或0.6%。

【09:20】恒生指數高開43點

恒生指數高開43點或0.2%，報28798點。國指升22點或0.2%，報10961點。科指開報8312點，升33點或0.4%；騰訊（0700）開報627.5元，上揚1%。美團（3690）升0.3%，報293元。阿里巴巴（9988）升1%，報223.6元；快手（1024）升0.6%，報247元。

吉利（0175）揚0.5%，報22.2元；比亞迪（1211）升0.7%，報178.7元。

港交所（0388）跌0.2%，報478元。滙豐（0005）跌0.7%，報44.55元。恒生（0011）平開報151元。

中國平安（2318）微升0.9%，報87元。

油價方面，中海油（0833）升0.4%，報8.22元；中石油（0857）跌0.4%，報2.71元。中石化（0386）跌0.5%，報3.98元。