恒生指數揚近300點　美團彈升逾4%重上300元關｜持續更新

撰文： 劉紹蘭 最後更新日期： 2021-04-23 11:22

美國總統拜登擬向富人徵收合共最高43.4%資本利得稅，美股隔晚回吐，三大指數低收。道指、納指和標指均跌不足1%，分別收報33815點、13818點及4134點。

亞太區股市今早全線向下，截至09時10分，日經指數插逾300點，最新報28881點；韓國KOSPI指數亦微跌16點或0.52%，報3160點。

【11:15】美團彈逾4%

恒生指數重上29000點關，最新升279點或1%，報29035點；恒生科指報8486點，升206點或2.5%。大市暫成交金額667.07億元。

美團（3690）彈升逾4.5%，報305.2元，重上300點關。快手（1024）升逾3%，報254.8元。

光伏股造好，新特能源（1799）升4.6%，信義光能（0968）升7.1%；信義能源（3868）升3.9%；福萊特（6865）升3.5%。福萊特玻璃（6865）漲3.5%，福耀玻璃（3606）升0.64%。

【10:31】嗶哩嗶哩勁升4%

嗶哩嗶哩（9626）飆逾4%，報844元；其穩定價格期昨（22日）已結束。快手（1024）仍升3.8%，報255元。

恒生指數最新報257點或0.9%，報29012點；恒生科指報8472點，升192點或2.3%。

【10:26】思摩爾曾插近半成

思摩爾（6969）績後回吐，一度插近半成，低見53.6元，最新跌1.2%，報55.75元，成交額5.88億元。

平保（2318）仍升近2%，報87.9元。

【10:12】Bitcoin一度跌穿50,000美元

Bitcoin曾跌穿50,000美元，火幣科技 （1611）挫4.1%，報21元；歐科雲鏈 （1499） 亦跌3.4%，報0.57元；雄岸科技 （1647）跌1.4%，報0.365元；美圖 （1357） 跌1.2%，報2.45元。

【10:08】科指升逾2%

恒生指數最新報29014點，升259點或0.9。恒生科指報8452點，升172點或2%。

騰訊（0700）最新報627.5元，上揚1.1%。美團（3690）升3.5%，報302.2元。阿里巴巴（9988）升1.4%，報224.4元；快手（1024）升3.2%，報253.4元。

【9:47】平保績後飆逾3%

恒生指數升幅擴大至逾200點，最新報28959點，直迫29000點。恒生科指報8378點，升98點或1.2%。

平保 （2318） 績後升幅擴大至近3%，報88.8元。

【09:40】內地股市個別發展

內地股市個別發展。上證指最新報3463點，跌1點或0.03%；深證成指報14237點，升28點或0.2%；創板指報2955點，升16點或0.6%。

【09:20】恒生指數高開43點

恒生指數高開43點或0.2%，報28798點。國指升22點或0.2%，報10961點。科指開報8312點，升33點或0.4%；騰訊（0700）開報627.5元，上揚1%。美團（3690）升0.3%，報293元。阿里巴巴（9988）升1%，報223.6元；快手（1024）升0.6%，報247元。

吉利（0175）揚0.5%，報22.2元；比亞迪（1211）升0.7%，報178.7元。

港交所（0388）跌0.2%，報478元。滙豐（0005）跌0.7%，報44.55元。恒生（0011）平開報151元。

中國平安（2318）微升0.9%，報87元。

油價方面，中海油（0833）升0.4%，報8.22元；中石油（0857）跌0.4%，報2.71元。中石化（0386）跌0.5%，報3.98元。