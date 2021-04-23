美國擬大徵富人稅　美股挫港股反應不大　火電股恐受壓│財經評論

撰文： 姚卓然 最後更新日期： 2021-04-23 09:39

美國擬大徵富人稅，美股應聲回落，不過恒指夜期反應不大，僅跌38點，報28700點，大市未見明顯方向，恒指重要支持續為28200水平。中國國家主席習近平於領導人氣候峰會上表示，中國將嚴控煤電項目，火電股潤電（0836）、華能國際（0902）恐受壓，而新能源股將成今日焦點。

據外電報道，美國總統拜登計劃向富裕的美國人開徵39.6%資本利得稅，加上現時徵收的3.8%投資收入附加稅，意味聯邦資本利得稅稅率合共高達43.4%，較現時資本利得稅的20%高逾一倍。消息傳出後，道指急挫，最後跌321點或0.94%，收報33815點。標指回落0.92%，收市報4134點。納指下滑0.94%，收市報13818點。

嚴控煤電項目 火電股恐受壓

中國國家主席習近平在領導人氣候峰會上發表講話，指在2020年宣布中國將力爭2030年前實現碳達峰、2060年前實現碳中和，中國承諾實現從碳達峰到碳中和的時間，遠遠短於發達國家所用時間，需要中方付出艱苦努力。中國將嚴控煤電項目，「十四五」時期嚴控煤炭消費增長、「十五五」時期逐步減少。

中國務求達至碳中和的目標進取，火電股潤電（0836）、華能國際（0902）等今日恐受壓，而新能源股將成焦點，可關注信義光能（0968）、福萊特玻璃（6865）、新天綠色（0956）等等。

中國國家主席習近平在領導人氣候峰會上發表講話，指中國將嚴控煤電項目，「十四五」時期嚴控煤炭消費增長、「十五五」時期逐步減少。。（Getty）

小米造車未開始 市場看好手機本業

小米總裁王翔稱造車還沒有正式開始，並希望通過提前發布獲得更好的全球資源。暫時缺乏造車憧憬的小米，仍被市場予以信心。中信里昂認為小米首季度將錄得強勁季績，收入有望按年增長52%至755億元（人民幣，下同），經調整淨利潤按年大增87%至43億元。將目標價上調至32元，維持「買入」評級。

另外，中央繼續監管各平台，科企陰霾未散。廣州市市場監管局周二（20日）對外賣店廚房開展食品安全監督檢查，並約談美團（3690）、阿里巴巴（9988）旗下的餓了麼兩大外賣平台相關負責人，責令平台對存在食品安全隱患的餐飲商家進行下綫處理，同時從即日起部署開展網絡餐飲服務食品安全專項整治。

萬科達「綠檔」 平保新業務價值增長對板

在大市欠缺方向之下，市場聚焦業績股。萬科（2202）第一季收入為623億元（人民幣．下同），按年增長30.3%，溢利增長3.4%至13億元。萬科指，公司淨負債率、現金短債比指標顯著優於「三道紅線」監管要求，符合「綠檔」標準。現時內房行業無一不以能達至「綠檔」為己任，始終處於「綠檔」對後期發展及融資的空間才會較大。現時萬科重上「綠檔」，意味內房減債行動積極，長線可以看好。

另外，平保（2318）首季淨利潤達272.2億元，按年增長4.5%，壽險及健康險新業務價值按年增長15.4%至189.8億元，符預期。公司又指出，期內對華夏幸福相關投資資產進行減值計提及估值調整金額182億元；對稅後歸屬母公司股東淨利潤影響金額為100億元，對稅後歸屬於母公司股東營運利潤為29億元。平保新業務價值增長合格，惟華夏幸福撥備對業績造成影響，而中人壽（2628）業績不錯，惟股價弱勢未除，還需時間驗證市場對行業的看法。