拜登傳向有錢人開刀　華爾街：上調資本利得稅或導致賣盤

撰文： 黃文琪 最後更新日期： 2021-04-23 10:10

据多間外媒報道，拜登政府計劃將資本利得稅提高至39.6%，目前資本利得稅率是20%，加上投資收益附加稅3.8%，意味着疊加現有的投資收益附加税後，年收入超過100萬美元的美國富裕投資人的資本收益税率就將達到43.4%。

華爾街分析員擔憂，拜登政府大增資本利得稅，可能導致近期市場面臨賣盤壓力。

Logan資管總經理Chris O’Keefe預測，初步影響是投資者決定在正式加税前就鎖定利潤，資金流可能下降。

獨立顧問聯盟（Independent Advisor Alliance）首席投資官Chris Zaccarelli認為，該計劃將激發今年的賣盤，但接下來幾年可能一定程度上阻止賣盤，亦可能阻止買盤。

富國銀行市場策略師Sameer Samana認為，市場勢必更加動盪，上調資本利得稅比上調企業稅的影響更大，前者會對人們投資方式產生更大的直接影響，投資可能出現更大降溫。

MAI資本管理公司的首席股票策略師Chris Grisanti則表示，「魔鬼在細節」，如果它可以追溯至今年1月1日，立即出售也並不能改變需要交税的問題。但有一件事投資者可以肯定的是，税收正在上升，政府的經濟紓困方案資金有一部分要投資者買單。