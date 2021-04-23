勞斯萊斯首季度銷量創紀錄　三大原因致內地市場銷售增

撰文： 蘇梓墨 最後更新日期： 2021-04-23 10:57

據《第一財經》報道，近日勞斯萊斯公佈2021年第一季度銷量，當季勞斯萊斯共交付汽車1,380輛，比2020年同期增長62％，更打破了勞斯萊斯2019年第一季度創下的銷量紀錄。勞斯萊斯CEO奧特沃斯表示，2021年第一季銷量不僅刷新了2019年創下的銷量紀錄，還問鼎勞斯萊斯汽車116年歷史業績之最。

分車型看，勞斯萊斯全新Ghost和Cullinan需求尤為強勁，相關訂單已排至2021年下半年。與此同時，Bespoke高級定製業務量也刷新紀錄。分區域市場看，勞斯萊斯全球範圍內所有市場銷量均呈增長趨勢。其中，中國、美國和亞太地區銷量增長表現最為強勁。

其實在新冠疫情爆發的2020年，勞斯萊斯業績受到重創。數據顯示，2020年勞斯萊斯銷量為3,576台，按年下降26.4%，不過在2020年，中國市場的銷量佔比提高到了近30%，較2019年提高了約5個百分點。更加值得一提的是，自2019年起，中國北京和上海的兩家經銷商分別佔據着勞斯萊斯全球單店銷量的冠亞軍，其中2020年全球銷冠店是上海森那美集團。

內地豪華車銷量錄增長

上海森那美集團勞斯萊斯品牌總經理徐斌稱，2020年由於新冠肺炎疫情的影響，該集團旗下勞斯萊斯店面營業時間減少了近3個月，但即便如此，2020年銷量按年2019年還實現了增長。

徐斌認為，銷量快速增長的原因主要有3個方面，一是勞斯萊斯產品線擴張，從最初只有兩種車型擴充到5個系列10個車型，對用户人群的覆蓋面變廣。二是去年中國迅速控制住新冠肺炎疫情，很多長期在國外定居的人回國，導致國內超豪車購買力增強。三是中國超豪車消費者日益年輕，他們的平均年齡不到39歲，和父輩相比學歷更高，善於創新，敢於消費。

而根據賓利、林寶堅尼等超豪車公司披露的銷量數據，它們大多都在2020年實現了銷量增長，並創新歷史新高。