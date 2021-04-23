極兔促內地速遞業競爭白熱化？　順豐加大投入　首季轉蝕近10億元

撰文： 黃文琪 最後更新日期： 2021-04-23 12:11

順豐控股（深圳﹕002352）今早公佈業績，股價輕微反彈，現升1.93%，報64.4元（人民幣，下同），市值2,933億元，折合約3,503億港元。

順豐控股公布，今年首季錄盈轉虧，歸屬於上市公司股東的淨利潤虧損約9.89億元；營業收入約426.2億元，按年升27.07%。

期內營業成本按年增加40.44%至395.66億元，與業務增長引起成本增加，以及公司加大新業務及產能建設等投入綜合影響。同時研發費用增加55.99%至5.12億元。

順豐表示，產能爬坡需時，規模效應尚未體現，導致公司成本短期受壓。為擴大市場份額，打造長期核心競爭力，將會繼續加大新業務的前置投入，包括快運、豐網、同城急送以及倉網的網絡建設。

公司同時宣布，財務負責人伍瑋婷自2021年4月24日起辭去公司董事會審計委員會委員、財務負責人、副總經理職務，轉任物流產業園資本運作顧問。

市場關注是近年冒起的同業極兔速遞，會否威脅到順豐。（資料圖片）

安信證券順豐受加大土地等開支

此前，順豐控股曾發盈警，市值一度減少逾700億元。順豐創辦人王衛更為業務虧損公開道歉。

市場人士關注近年冒起極兔速遞，會否威脅到順豐。有報道指，極兔在內地九成訂單都來自以低價起家的電商平台拼多多，極兔近一年以超低價，跨省速遞只要5元，比順豐便宜三成。順豐出於自保，採取燒錢戰略，推出多個減價套餐應戰，導致毛利受壓。

極兔被視為與拼多多關係匪淺，不過，拼多多最新已發聲明強調公司以平台經營為原則，曾與極兔開展的春節特約保障合作已於2021年2月22日結束，發貨會以統一標準執行，更強調兩家公司在股權無重疊之處。

安信證券分析師認為，順豐虧損主要與其加大投入土地、倉庫、分揀中心、車輛等資源和工程項目有關。

該行認為，目前順豐正處於新業務拓展關鍵期，為擴大市場份額，為擊敗同行，公司繼續加大新業務的前置投入，致使短期利潤受到影響。

嘉里物流。（資料圖片）

順盛擬入主嘉里物流

順豐控股於2月9日提出以175.6億港元收購嘉里物流 （0636） 51.5%股權，並以每份8.6元，收購561.5萬份未行使購股權。若交易完成，嘉里建設持有嘉里物流的權益將由40%降至20.2%。同時，嘉里物流計劃亦向嘉里控股出售本港倉庫業務，總代價135億港元。

被問及有否客人憂慮順豐控股入主嘉里物流一事，嘉里物流集團總裁馬榮楷上月表示，雖然順豐控股為一家內地上市公司，但它並不是國企，而是由私人掌控的公司，集團只受到極少來自現有主要客戶的阻礙，而集團大部分客戶同樣是順豐的客戶。

被問及順豐會否向嘉里物流注入資產，首席財務主管鄭志偉表示，順豐在現時的戰略合作計劃中不會注入資產至嘉里物流，而在計劃完成後會否注入資產，則需視乎當時的情況而定。

馬榮楷表示，重申是次與順豐的戰略合作計劃中並不包括集團旗下的台灣業務，台灣業務將會售回至母公司嘉里控股（0683）。