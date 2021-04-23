平保績後股價上揚　新業務價值增強　大行評級一文看清

撰文： 劉紹蘭 最後更新日期： 2021-04-23 12:47

平保（2318）半日揚1.3%，中午收報87.35元，成交額達20.02億元。

該公司昨公布截至今年3月底止3個月期間的未經審核業績，歸屬於母公司股東的盈利272.23億元（人民幣‧下同），按年增長4.5%；每股基本營運收益2.21元，按年增長8.9%。

首季度壽險及健康險業務新業務價值189.8億元，同比增長15.4%。

公司又指出，期內對華夏幸福相關投資資產進行減值計提及估值調整金額182億元；對稅後歸屬母公司股東淨利潤影響金額為100億元，對稅後歸屬於母公司股東營運利潤為29億元。

高盛及交銀國際均給予「買入」評級

高盛給予平保「買入」評級，目標價維持117元。高盛表示，平保首季新業務價值增長15.4%符合預期，展望隨著基數效應加上新產品發布，料該公司今季的增長動力將有所放緩，但對全年增長則有信心達到13%的預測。主要由於下半年基數較低，以及持續實施其分支機構為主的重組計劃。

交銀國際亦維持平保「買入」評級，目標價維持113元。交銀國際指出，平保新業務價值率低於預期，但平安壽險改革方案已進入全面推廣實施階段，改革的成效仍有待時間去實現，預計明年成效將更為顯著，交銀國際調低平保今年新業務價值增長預測至9%。

摩根大通給予「增持」評級 目標價130元

摩根大通表示，中國平安首季業績勝於預期，壽險業務持續復甦有助市場提升對其估值。該行重申並給予平保「增持」評級及目標價130元。

匯豐環球研究發表報告亦指，中國平安管理層料公司今年壽險業務新業務價值增長可達正數，但同時指長期保障產品銷售仍然受壓，並給予對其「買入」評級及目標價120元。

瑞信重申「跑贏大市」評級 目標價115元

瑞信表示，平保今年首季盈利增4.5%，相尚於市場對其今年預測17%，集團除稅後營運溢利高於該行原預期9%，若撇除一次性影響後首季純利及除稅後營運溢利各升43%及17%。

該行指中國平安首季新業務價值按年升15%，比較同業優勝，亦高於該行原本預期升12%。該行預測平保今年上半年新業務價值按年將會上升4%。該行重申對中國平安「跑贏大市」評級及目標價115元，料未來數季持續復甦，又指H股現估值相當於股價對內含價值的0.84倍處三年低位。